Couvertures interchangeables sur Xbox Series X? Après avoir vu les créations d'un fan, vous ne penserez à rien d'autre

Un lecteur 3DJuegos imagine différentes conceptions pour l’apparence extérieure de la nouvelle console plus puissante de Microsoft.

Il est déjà ici! Aujourd’hui, 10 novembre, est la date choisie par Microsoft pour le lancement de la Xbox Series X, une console avec laquelle le constructeur américain cherche à être le compagnon de voyage de millions de joueurs à travers le monde, des utilisateurs qui n’ont pas tardé à chercher des moyens de rendre leur machine encore plus en ligne à vos goûts, à vos jeux vidéo préférés. C’est le cas de Eduardo Droitier, un lecteur 3DJuegos connu sur le net comme Rêveur360X, qui a partagé sur Twitter certaines de ses créations étonnantes pour le boîtier de la console.

Comme on peut le voir sur les images, le travail de ce fan comprend des motifs de Micheel Jordan, le tant attendu Halo Infinite, la saga Gears of War ou Cyberpunk 2077, qui ont déjà joué dans une incroyable édition spéciale avec Xbox One X. De la rédaction nous avons voulu contacter Dreamer360X pour expliquer tout le travail derrière ces boîtiers interchangeables et leur avis sur le design de la console, celui qui semble favoriser l’inventivité des designers et des fans.

Des lignes droites et un look minimal font de la Xbox Series X la Dreamer360X hautement personnalisable“C’est quelque chose auquel beaucoup d’entre nous pensent dès que nous voyons la présentation officielle de la console. Les lignes droites et le look minimaliste en général font que le design de la Xbox Series X se prête beaucoup à la personnalisation. Je me souviens de l’époque du premier modèle Xbox 360 et de ses panneaux avant interchangeables. Beaucoup d’entre nous ont adoré, et avec la nouvelle génération de Xbox, je pense qu’il y aurait des possibilités de exploiter à nouveau ce concept»déclare Dreamer360X, expliquant que ses premières idées sont venues quelques jours seulement après les débuts de la Xbox Series X.

Dreamer360X a également des idées pour tirer parti “l’utilisation de LED” de la console, “quelque chose qui de manière subtile et cohérente avec le design du boîtier pourrait donner beaucoup de jeu, par exemple pour éviter les néons classiques vus dans la promotion de Cyberpunk 2077. Pour trouver le bon boîtier, Dreamer360X explique aussi qu’il essaie toujours de tracer l’idée sur papier, puis, avec Adobe Photoshop, céder la place à un processus long et fastidieux pour réaliser 100% de vos idées.

Enfin, nous voulions savoir si le Dreamer360X avait déjà pensé à ce qu’il ferait avec le design aussi particulier de la Xbox Series S. Quand je l’ai vu pour la première fois, je n’ai pas du tout aimé le cercle, mais j’ai commencé à penser qu’il pourrait avoir de nombreuses applications pour de futurs designs. En adaptant le même concept que j’ai créé à partir de la série X, ils pourraient être fabriqués des solutions très créatives et accrocheuses utilisant cette grille circulaire, comme laisser le trou dans la grille pour fixer certaines LED au boîtier interchangeable, simuler la sensation que la lumière émane de l’intérieur ou l’utiliser dans le cadre de la conception.

Mais pendant que ces boîtiers interchangeables arrivent, les utilisateurs peuvent commencer à acheter ou à récupérer leurs commandes Xbox Series X et S dans les magasins dès aujourd’hui. Les consoles arrivent respectivement pour 499 euros et 299 euros accompagnées d’un catalogue de titres prêts à profiter de certaines de leurs caractéristiques.

