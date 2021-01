Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le coronavirus (COVID-19) a laissé une énorme marque dans l’histoire, ce n’était donc qu’une question de temps avant de le voir reflété dans les produits de la culture populaire. Nous avons vu récemment un exemple dans les jeux vidéo et c’est que cette maladie existe dans l’univers HITMAN 3.

Ce qui se passe, c’est que dans On Top of the World, le premier niveau de HITMAN 3, l’agent 47 doit se rendre dans un gratte-ciel de Dubaï pour éliminer 2 cibles. L’un d’eux est Carl Ingram, un partenaire de Providence qui vit ici en tant qu’invité secret du cheikh Omar Al-Ghazali.

Apparemment, Ingram n’est pas très satisfait de sa situation malgré le luxe et la sécurité dont il jouit à cet endroit. Nous le disons parce qu’à un moment donné, on peut l’entendre dire les mots suivants: “Je parie que les personnes atteintes de coronavirus ont plus de tranquillité d’esprit que cela.”

Les gens de HITMAN 3 ne prennent pas soin d’eux-mêmes comme ils le devraient

C’est un commentaire qui contribue peu à l’intrigue ou à la mission, mais sous-entend que la pandémie de coronavirus (COVID-19) existait dans le monde de HITMAN 3. Si l’on prend en compte que l’histoire de HITMAN (2016) commence en 2019 Donc il n’est pas déraisonnable de penser que pour cette tranche, les ravages de la pandémie sont encore en cours.

C’est pourquoi les quelques mesures que vous rencontrez à HITMAN 3 sont très frappantes: lors de votre voyage à Dubaï, vous assistez à l’inauguration d’un bâtiment et personne ne porte de couvre-bouche. D’un autre côté, au niveau de Berlin, vous êtes à une fête où la distance saine et le lavage constant des mains ne sont pas respectés.

Maintenant, il faut se rappeler que HITMAN 3 n’est qu’un jeu vidéo et que la mention du coronavirus est plus qu’un clin d’œil. Sinon, il aurait été très étrange de voir l’agent 47 avec un protège-dents et ses missions auraient été très simples. Pouvez-vous imaginer à quel point il serait facile de tuer une cible enfermée dans sa chambre en respectant l’emprisonnement?

Il sera intéressant de voir combien de jeux vidéo suivent une ligne similaire et mentionnent le coronavirus d’une manière ou d’une autre. Cela se produira sûrement plus d’une fois, puisque nous vivons un événement historique.

Indépendamment de ce que vous voyez dans HITMAN 3 ou dans tout autre jeu vidéo, rappelez-vous qu’il est important que vous combattiez COVID-19. Alors restez à la maison autant que possible. Si vous devez sortir, pensez à porter des protège-dents, à vous laver constamment les mains et à garder une bonne distance.

HITMAN 3 est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC. N’oubliez pas qu’une version pour Nintendo Switch peut être appréciée depuis le cloud. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.

