Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 12:54 pm

te souviens tu? Craig, l’infâme Halo Infinite Brute? Nous avons vu ce personnage pour la première fois lors de la révélation du gameplay de ce jeu, et il est immédiatement devenu un phénomène parmi les joueurs. Après des centaines de mèmes et de railleries, 343 Industries a confirmé que sa conception changera dans la version finale de Infini.

Non seulement savons-nous déjà quand il arrivera Halo Infini entre nos mains, mais aussi plus de détails sur son développement ont été publiés, et parmi ceux-ci, ils ont parlé du bon Craig. Même si 343i prétend «aimer» le personnage, ils ont également confirmé qu’il y aura des changements majeurs dans sa conception, et les artistes conceptuels du studio travaillent déjà sur de nouveaux croquis.

Neill Harrison, directeur artistique chez 343i, a commenté ce qui suit:

«L’animation faciale des PNJ n’était pas entièrement implémentée dans la version que nous avons montrée, c’est pourquoi Craig avait l’air si inexpressif. En fait, nous n’avons jamais eu l’intention de le montrer dans cet état. “

Halo Infini devrait faire ses débuts à l’automne de 2021 pour Xbox One, série X et série S.

La source: Halo Waypoint

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.