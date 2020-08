Crash Bandicoot a toujours été une série difficile, et même si le prochain épisode devrait être un peu plus accessible, cela ne signifie pas que le jeu manque de difficulté. Lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2020 en direct, Toys For Bob a été révélé un nouveau mode pour Crash Bandicoot 4: It’s About Time qui honorera les origines de ce personnage.

Aujourd’hui, l’inclusion de niveaux spéciaux connus sous le nom de Flashback a été révélée. Celles-ci nous permettront de faire face à une série de défis conçus pour tous ceux qui ont réussi à maîtriser les titres originaux des années 90. Pour commencer, il faudra collecter certains objets à plusieurs niveaux sans perdre une seule vieCe n’est qu’alors que vous aurez accès à la section Flashback.

Ici les joueurs Ils devront surmonter une série de défis imposés par le Docteur Neo Cortex, où nous aurons l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les origines de Crash.

🤔 se demandait où tout le monde était… jusqu’à ce que 🤖 se présente! # gamescom2020 @gamescom pic.twitter.com/KMkoY6126t – Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) 27 août 2020

Via: Soirée d’ouverture en direct