Un Grand Theft Horse inspiré des GTA classiques et de l’humour Monty Python, disponible sur PC via Steam.

Rustler: Grand Theft Horse a déjà une date de sortie en accès anticipé. Pour ceux qui ne le connaissent pas par son nom, on en parle “GTA médiévale“dans le style des épisodes classiques de la saga annoncés il y a à peine un an, avec beaucoup d’humour noir, de nombreux outrages, et de nombreux clins d’œil à d’autres parodies médiévales. Une vie de crime au Moyen Âge, que les joueurs pourront découvrir à partir du 18 février en accès anticipé.

Dans Rustler, nous jouons un petit criminel qui essaie de trouver sa vie du mieux qu’il peut, jusqu’au jour où il s’arme d’un faux titre noble, et décide de participer au Grand Tournoi pour avoir pris la main de la princesse et avoir atteint le sommet de la société. En chemin, nous devrons voler des chevaux gauche et droite, combattez les forces de la loi et affrontez missions les plus absurdes dans ce bac à sable descendant, ils vont des «ronds-points» convaincants que la Terre est plate à l’aide aux Chevaliers du Saint Graal pour fabriquer de l’alcool maison.

Et tout cela avec “une pincée d’humour irrévérencieux inspiré du Monty Python“, mentionne Jutsu Games sur sa page Steam. Bien sûr, c’est un jeu inspiré de GTA, et cela implique que les forces de l’ordre nous persécuteront de temps en temps, soit pour avoir commis des meurtres, soit pour quelque chose d’aussi simple que se garer dans une “zone sans chevaux”. Et oui, nous pouvons prendre une radio avec nous pendant que nous montons à cheval… Eh bien, nous pouvons porter un barde, ce qui en est le plus proche à l’époque médiévale, et changez de «station» si nous le frappons au visage.

Rustler sera disponible au Accès anticipé à Steam le 18 février prochain. Si cette proposition folle de monde ouvert attire votre attention dans une vue descendante, n’hésitez pas à consulter la première bande-annonce de gameplay de Rustler pour en savoir plus sur son offre. Et n’oubliez pas de consulter notre liste des jeux médiévaux les plus populaires du moment pour trouver ce jeu avec lequel tuer le temps jusqu’à la première de Rustler.

