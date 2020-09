La Wii n’est pas seulement l’une des consoles les plus vendues de l’histoire, mais aussi une plate-forme qui a été en mesure d’offrir des jeux vidéo à tous ceux qui n’ont jamais acheté de manette auparavant. Il n’a peut-être pas le catalogue le plus axé sur les joueurs, mais pas pour cela La Wii était exempte de grands jeux vidéo. Au contraire, une bibliothèque où nous pourrions profiter d’innombrables œuvres et sagas bien connues.

À l’heure actuelle, de plus en plus d’entreprises décident de proposer leurs jeux vidéo au format portable. Tel est le cas de Microsoft, par exemple, qui avec xCloud ils nous permettront de profiter des titres Xbox sur notre mobile ou tablette grâce au streaming. Pouvez-vous imaginer pouvoir jouer aux classiques de la Wii mais maintenant en mode portable? Et mieux encore, Dans le style d’une Game Boy Color?

La chaîne GingerOfMods a réalisé l’impossible, le rêve des vrais fans de Nintendo: pouvoir transformer l’emblématique Wii en un ordinateur portable qui, bien sûr, préserve tout le style de l’entreprise japonaise. Pour le cas, ses créateurs ont utilisé une imprimante 3D, mais aussi des pièces provenant de différentes consoles Nintendo.

Par exemple, les déclencheurs et les boutons Z bien connus de la manette de jeu Gamecube ont été ajoutés, une console à partir de laquelle tout ce qui concerne les circuits a également été pris. Les joysticks appartiennent à une Nintendo Switch, tandis que les boutons sont directement tirés du Ordinateur portable Nintendo DS Lite. Et l’écran? C’est sans aucun doute l’une des pièces les plus originales de WiiBoy Color, car rien de plus ni rien de moins qu’une caméra de recul d’une voiture a été utilisé et dont les dimensions sont de 3,5 pouces et 480 pixels, plus que suffisant pour profiter des jeux. Wii au format portable.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le résultat est spectaculaire, ne manquant aucun détail de l’ordinateur portable. Au cas où vous vous poseriez la question et rêveriez de profiter de ces grands jeux comme Super mario galaxie ou Épée de la légende de Zelda Skyward, nous avons une petite mauvaise nouvelle. La production de cet ordinateur portable est coûteuse, donc ses créateurs estiment que sa création aurait un prix de vente d’environ 1000 $.