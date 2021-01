Les jeux de cartes à collectionner sont un type de jeu de cartes qui ont été créés à l’origine en 1993 avec le précurseur Magic: The Gathering. Ces cartes emblématiques utilisent des illustrations ou des dessins pour les embellir et leur donner vie, et elles peuvent représenter à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Qu’il s’agisse de science-fiction, de fantaisie, d’horreur ou même de sport, chaque carte contient un texte utilisé pour interagir avec des adversaires stratégiquement.

Si vous connaissez déjà ce type de jeu, alors vous savez que La franchise Pokémon a sa propre collection de cartes. Certaines de ces cartes se démarquent un peu des autres et se vendent sur le marché numérique pour plusieurs milliers de dollars. Ce sont des designs exclusifs ou vraiment rares à voir, et maintenant un artiste a créé une carte Pokémon si grande que vous aimeriez sûrement l’avoir chez vous.

L’artiste Vince Okerman, Connu sur les réseaux sociaux sous le nom de «Vexx», il a récemment peint l’une des plus grandes cartes Pokémon de l’histoire à offrir en cadeau à Logan Paul, grand fan de cette saga de jeux vidéo.

La Carte TCG Charizard il est soigné dans les moindres détails. Pour reproduire l’apparence des cartes Pokémon officielles, l’artiste peinture en aérosol utilisée pour les grands espaces et après il l’a peint à la main pour être plus précis avec les lignes. Vexx a mis environ un mois pour terminer ce projet spectaculaire, et la création pèse environ 75 kilogrammes et devant la carte, vous pouvez lire une série de détails en l’honneur du youtubeur.