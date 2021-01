Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous êtes un fan de RPG au tour par tour et de propositions indépendantes, alors vous connaissez sûrement Cris Tales. À plusieurs reprises, nous vous avons parlé de ce titre, dans lequel travaillent le studio colombien Dreams Uncorporated et SYCK et qui sera distribué par Modus Games. Il y a une excellente nouvelle pour ceux qui connaissent cet indie et qui sont tombés amoureux de Matías la grenouille, car aujourd’hui, il a été révélé qu’il y aurait une édition collector comprenant plusieurs objets de collection, mais qu’il sera très difficile de se les procurer.

Les sociétés responsables de Cris Tales ont annoncé aujourd’hui qu’une édition collector du titre sera vendue en échange de 99,99 USD qui seront disponibles sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC.

L’édition collector comprend plusieurs objets de collection que tous les fans des personnages du jeu voudront avoir, car à l’intérieur de ce paquet se trouve un livre avec le bel art du jeu et une peluche de l’élégante grenouille Matías, qui accompagnera Crisbelle dans son aventure à travers le royaume de Crystallis. Ici, nous vous laissons la liste de tout ce que comprend l’édition collector.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Cris Tales ferait ses débuts avant 2021, mais il a été retardé pour offrir une meilleure expérience.

Contenu de l’édition Collector de Cris Tales

Jeu physique Cris Tales pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et code de téléchargement pour PC Livre d’art de 60 pages 9 pouces Matías peluche 4 broches ou épingles 3 impressions de personnages 2 illustrations imprimées (4 × 6 pouces) Peek-a-boo Game O-sleeve Collection box Téléchargement numérique de 4 fonds d’écran pour ordinateur de bureau, 8 fonds d’écran pour mobile et 10 avatars de personnages

Cris Tales: Édition Collector (Image: Maximum Games Store)

L’édition collector sera difficile à trouver

De plus, comme toutes les copies physiques de Cris Tales, une affiche avec une illustration officielle sera incluse dans la boîte avec le disque de jeu. Sachez qu’il n’existe qu’une seule édition collector Xbox, qu’elle fonctionnera à la fois sur Xbox et Xbox Series X | S et que grâce à Smart Delivery, elle proposera la version appropriée en fonction de la plate-forme sur laquelle vous jouez.

Malheureusement, comme nous vous l’avons dit, il sera très difficile de l’obtenir uniquement si vous vivez au Mexique ou dans d’autres régions d’Amérique latine et du monde, car cette fantastique édition collector ne sera vendue que via Maximum Games Store, qui n’est expédié qu’aux États-Unis et Jusqu’à présent, on ne sait pas si cette édition collector atteindra d’autres régions.

Que pensez-vous de l’édition collector de Cris Tales? Souhaitez-vous l’obtenir? Dites le nous dans les commentaires.

Cris Tales n’a pas encore de date de sortie, mais devrait être disponible pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et Google STADIA dans les premiers mois de 2021. Vous pouvez trouver en savoir plus sur sa proposition de gameplay RPG si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source