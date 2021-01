Cristaux est, sans aucun doute, l’un des titres les plus attendus de 2021. Et oui, cela fait longtemps, retard compris, depuis l’annonce de cette lettre d’amour aux JRPG classiques (E319). Cependant, avec chaque nouvelle donnée révélée, l’attente continue d’augmenter de façon exponentielle. Quelqu’un a-t-il dit édition collector?

C’est l’éditeur Modus Games lui-même, chargé de révéler, comme vous pouvez le lire au bas du paragraphe, qu’ils ont un édition collector complète et limitée par Cris Tales.

Mettez la main sur la nouvelle édition collector de Cris Tales à tirage limité, exclusivement sur le nouveau magasin de jeux Maximum! Il comprend: Coffret collector

Peluche Matias

Tirages d’art lithographiques

Autocollants

Épingles en émail

Livre d’art de 60 pages

Contenu numérique bonus Précommandez maintenant: https://t.co/bTHhmsWymX pic.twitter.com/M7Y6DSeBfC – Modus Games (@Modus_Games) 19 janvier 2021

L’édition collector limitée et spéciale comprendra une boîte de collection, une peluche Matias, des lithographies, 4 épingles, 3 autocollants (personnages), un livre d’images soigné de 60 pages, 8 fonds d’écran mobiles et 4 fonds d’écran pour le PC. Cette édition ne peut être réservée que via Maximum Games et, malheureusement, ne prend pas en charge les envois en dehors des États-Unis. Cependant, de Modus Games, ils promettent de travailler pour pouvoir étendre les expéditions à de nombreuses autres régions du monde.

Que pensez-vous de l’édition collector de Cris Tales annoncée par Modus Games? Avez-vous hâte de voir ce titre? D’autre part, avez-vous pu essayer leur démo? Nous attendons, comme toujours, vos commentaires. Sans vous, NextN ne serait rien!

