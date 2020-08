Le monde d’aujourd’hui a fait que de nombreux événements ont dû se réinventer pour que les joueurs continuent de pouvoir connaître les prochaines actualités en matière de jeux vidéo, et donc Jeux 2020 Il se déroule actuellement entièrement en ligne, mais nous laisse plusieurs annonces et plusieurs nouvelles bandes-annonces. Ainsi, l’un des titres qui n’ont pas voulu rater l’occasion de nous montrer un Nouveau vidéo c’est Cristaux, le RPG tant attendu qui a fait remarquer de nombreux joueurs pour son esthétique, mais aussi pour la possibilité de rapprocher à la fois passé, présent et futur à l’écran.

Cris Tales nous apprend plus que ce qu’il apportera avec lui dans une nouvelle bande-annonce

Il reste encore du temps pour lui 17 novembre, date à laquelle Cris Tales atteindra différentes plates-formes, parmi lesquelles Nintendo Switch. Ainsi, pour rendre cette attente beaucoup plus supportable (ou beaucoup plus compliquée à gérer, selon la façon dont nous portons ce battage médiatique dans le jeu), depuis la GamesCom 2020, une nouvelle bande-annonce a été diffusée axée sur l’histoire du titre, mais ils ont aussi une place d’autres éléments de grande importance comme les combats. De plus, l’objectif principal de ce jeu apparaît également, c’est-à-dire qu’à tout moment, nous verrons trois époques différentes des environnements que nous visitons, afin de voir comment le passé affecte le présent et comment le présent est ce qui décide de ce que sera l’avenir. .

Par conséquent, nous ne pouvons qu’attendre autre chose, jusqu’en décembre, pour pouvoir parcourir ces cartes Cris Tales qui leur ont tant plu depuis leur première présentation. Et vous, pouvez-vous voir votre futur moi avec une copie du jeu ou n’avez-vous toujours pas ce pouvoir?

