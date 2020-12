L’E3 2019 nous a laissé des annonces vraiment choquantes (qui ont peut-être même duré plus longtemps après les événements de cette foutue pandémie). Et sans aucun doute le titre développé par le tandem composé de Dreams Uncorporated, SYCK et Dreams Uncorpored LLC, CristauxC’était une question très importante. Et c’est que ce que nos yeux incrédules ont vu a été une lettre d’amour aux JRPG classiques. Malheureusement, son retard était comme une cruche d’eau froide. Que pensez-vous d’un gameplay pour rendre l’attente plus agréable?

Le portail YouTube GameSpot a publié un gameplay par Cris Tales durant près d’un quart d’heure. De plus, la vidéo en question contient des commentaires intéressants et enrichissants (en anglais) de la part de l’équipe de développement. Mécanique, histoire, section artistique, il ne reste plus rien dans les 14 minutes de tournage. Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo:

