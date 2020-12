Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Free Fire est l’un des jeux mobiles les plus réussis de notre région et est très populaire dans le reste du monde. Garena a apporté d’importantes contributions à son Battle Royale afin d’attirer encore plus de joueurs. L’un des plus récents concernait La Casa de Papel.

Certains indices suggèrent que l’entreprise prépare quelque chose qui attirera les amateurs de football. Selon des rapports récents, le prochain événement Free Fire mettra en vedette la présence de nul autre que Cristiano Ronaldo.

Il est important de mentionner que cette collaboration n’a pas été officiellement révélée, mais plusieurs indices indiquent que le footballeur pourrait avoir un personnage dans la Battle Royale et être l’ambassadeur du prochain grand événement du jeu.

Cristiano Ronaldo ferait partie du prochain événement Free Fire

Les plus récentes fuites de Free Fire sont liées à l’opération Chrono, un événement qui a été confirmé il y a quelques jours par Garena. Selon les détails, la société prépare un nouveau personnage appelé Chrono, dont le design serait basé sur l’image de Cristiano Ronaldo

Avant de continuer, il est important de souligner que Garena n’a pas confirmé la collaboration avec le footballeur, mais c’est un fait qu’Opération Chrono arrivera avec un personnage supplémentaire pour la Battle Royale. En fait, on peut déjà le voir partiellement, puisqu’un art le montre de derrière, mais cache son visage.

En revanche, il semble que la star du football sera le prochain ambassadeur de la Battle Royale. Son personnage serait une sorte de mercenaire capable de manipuler le temps, d’où son nom. Chrono pouvait bloquer les attaques ennemies avec un champ de force et augmenter sa vitesse avec la capacité Time Turner.

Des sources indiquent que l’opération Chrono débutera dans le monde entier le 19 décembre. Cependant, Garena a confirmé qu’il révélerait plus de détails sur l’événement lundi prochain, le 7 décembre.

En revanche, il est à noter que la nouvelle étape de la Battle Royale aura un décor futuriste et comprendra au moins 2 autres personnages en plus de Chrono. En outre, une nouvelle mascotte, plus d’armes, un nouveau mode de jeu et la version renouvelée des Bermudes seraient publiés.

Free Fire est disponible pour les appareils iOS et Android. Retrouvez toutes les actualités liées au titre dans ce lien.

