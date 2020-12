Call of the Sea s’éloigne de la vision obscurantiste que l’on a habituellement des mythes de Lovecraft pour nous plonger dans une aventure narrative avec des énigmes et des mystères anciens. Le studio espagnol Out of the Blue se concentre davantage sur la fantaisie et l’amour que sur l’horreur, pour créer un jeu qui rappelle des œuvres telles que le film de Guillermo del Toro La Forma del Agua.

Dans la peau d’un professeur d’art souffrant d’une étrange condition qui la force à marcher à l’aide d’une canne, et qui tache la peau de ses bras d’étranges taches noires, Call of the Sea nous plonge pleinement dans l’histoire de Norah, qui a entrepris un voyage sur les traces de une expédition disparu en Polynésie française outre-mer dans le Pacifique Sud. Le chef de cette expédition n’est autre que son mari, qui part pour ces contrées lointaines à la recherche d’un remède à l’étrange mal dont souffre Norah. Ainsi, et tout au long de six missions plus un prologue, nous visiterons les lieux où se trouvaient ces aventuriers, découvrant le destin que l’île leur réserve à tous.

Les outils avec lesquels Call of the Sea raconte son histoire sont vieilles connaissances dans le monde des jeux vidéo: notes de texte, photographies, peintures murales et surtout ses décors. C’est à ce moment que Call of the Sea a réussi à très bien traiter sa narration. Il n’est pas facile de créer des notes textuelles qui ajoutent du contenu à l’histoire, intéressent le joueur et ne les épuisent pas en coupant le rythme le plus purement jouable. C’est pourquoi je célèbre le bon goût de Hors du bleu en intégrant tous ces éléments, auxquels s’ajoutent la voix et les réflexions de notre protagoniste pour que le joueur puisse composer l’histoire dans sa tête. Il n’est pas facile du point de vue du présent de se tourner vers le passé et d’encourager l’utilisateur à connaître de plus en plus de détails sur l’intrigue lorsque votre plus grande base jouable est les puzzles.

Il est vrai que la bonne conception et l’intégration dans les scénarios des énigmes que nous avons dans Call of the Sea aident tout à couler facilement et, de cette manière, le titre distribué par Raw Fury fonde l’agréable et divertissant de son expérience sur la connaissance fédérer efficacement tous les piliers sur lesquels il repose à travers un seul véhicule comme ses scénarios.

Puzzles d’une ancienne civilisation

[video01]

Il facteur d’exploration gagne en signification, en prépondérance et en importance. Vous n’explorez pas uniquement pour trouver le prochain indice qui vous aidera à résoudre l’un de leurs énigmes, ni ne le faites uniquement pour trouver les objets de collection pour chacune des missions, ou même pour révéler de nouveaux détails de l’intrigue. Vous explorez l’ensemble composé de chacune de ses parties et, je ne peux manquer de le mentionner, car Call of the Sea est un si beau jeu dans chacun de ses coins que, inconsciemment, vos yeux cherchent inlassablement à se délecter de chacun d’eux. et chacun de ses détails. Parce que les énigmes que pose Call of the Sea ne fonctionneraient certainement pas toutes seules.

Dans sa conception la plus essentielle, certains des puzzles peuvent être mis au rebut ou que pour de nombreux joueurs réguliers du genre, ils peuvent même finir par être trop simples. Mais lorsque ces énigmes sont intégrées dans le plan narratif, leur donnant du sens, créant de la cohérence et faisant marcher la résolution de celles-ci et l’évolution de l’histoire de pair, c’est quand, à mon avis, un jeu de ces caractéristiques il doit faire ce qu’il veut faire.

Amour mystique

Parfois, il est difficile de savoir si Call of the Sea nous emmène à travers des mondes réels ou de rêve.

Une autre chose que j’ai aimée à propos de Call of the Sea est l’accent mis sur l’aspect du terreur mystique. Dans les scénarios, on nous raconte des rites et des événements qui pourraient être décrits comme surnaturels et même ancestraux. Parfois le plan du réel se détache de l’écran et nous emmène vers le onirique, sans jamais perdre le halo de mystère qui embrasse au jeu du début à la fin. Mais ce n’est pas un titre effrayant. Dans Call of the Sea, il n’y a pas de frayeur, pas de sang; vraiment l’histoire qui nous est racontée est celle de l’amour. Un amour qui s’exprime de manière non conventionnelle et non moins grande sans se sauver de la tragédie qui accompagne, dans de nombreux cas, ces histoires.

Call of the Sea profite pleinement de l’Unreal Engine 4, en particulier dans l’éclairage.

Ce n’est peut-être pas le meilleur, ou que des incohérences peuvent être trouvées mais cela ne vous laisse pas indifférent, surtout parce que le moment venu et en fonction de la façon dont vous avez perçu l’histoire d’une manière ou d’une autre, prendre une décision. Ce point peut sembler forcé, ou simplement un ajout final sans aucune sorte de sens puisque dans le jeu il n’y a pas de chemins différents ou de parties optionnelles, mais il y aura différentes façons de percevoir cette histoire par chaque utilisateur qui les amèneront à choisir certaines de ses fins. Justement, le fait de ne pas “gamifier” ce qui est de facto une décision strictement morale réservée à l’intimité de chaque joueur est quelque chose qui, à la fin de l’expérience, m’a plu. Je ne m’y attendais pas, cela manquait même de sens, mais une fois que vous avez laissé le jeu se reposer, vous savez que c’est un succès de la part de l’étude.

J’ai déjà fait remarquer que la section artistique du programme est extrêmement belle, elle tire un grand avantage de Unreal Engine 4 et cela se remarque dans chaque faisceau de lumière qui traverse l’île. L’origine modeste de cette aventure narrative est évidente dans le choix de textures simples mais exécutées avec goût qui, prises ensemble, peuvent rappeler ce que nous avons vu dans d’autres jeux tels que Firewatch ou Abzû. La musique et les effets sonores accompagnent parfaitement la voix de Cissy Jones, qui donne vie aux pensées de Norah pendant le jeu anglais accompagné de sous-titres en espagnol.

Le cadre sombre de certaines de ses phases nous transporte dans une atmosphère de terreur.

Je ne suis pas un amateur de longs jeux, je déteste quand une aventure étend trop sa durée et je suis un ardent défenseur du fait qu’il n’est pas nécessaire que l’expérience soit longue pour satisfaire le joueur. Cependant, dans le cas de Call of the Sea J’ai raté quelques heures. Probablement parce que je passais un bon moment, parce que je l’appréciais ou même parce que la difficulté dans ses énigmes ne peut pas être considérée comme ascendante donc vous n’atteignez pas la fin “demander l’heure”. Il est possible d’extraire une lecture positive de tout cela, mais je pense que le jeu lui aurait fait gagner quelques heures de plus à quatre heures qu’il m’a fallu pour le terminer. Si vous êtes curieux, vous pouvez jouer à Call of the Sea sur Xbox Game Pass.

