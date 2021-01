La clôture de cette trilogie Hitman 3 est la fin d’une époque. Non seulement pour l’agent 47, mais aussi pour IO Interactive, qui se tourne maintenant vers un autre agent secret avec le nouveau James Bond en développement. Ce furent des années mouvementées pour cette série qui, avec ce troisième opus clôt, sans broder, la dernière étape de la longue carrière d’Hitman.

Après cinq ans de combats à travers le monde, Hitman 3 met fin à une histoire qui nous a tenus en haleine pendant tout ce temps. Bien que certainement, cela n’a pas été uniquement pour des raisons purement narratives. Les allées et venues de IO Interactive Avec le business model, les changements d’éditeur entre les tranches et trop de hauts et de bas au niveau des décisions les plus vitales sur la colonne vertébrale du titre sont, à la fin du voyage, un frein que l’agent 47 n’a pas su se débarrasser.

Dans le récit, Hitman 3 maintient sa structure disjointe entre cinématiques et missions, créant des trous dans le scénario, que ni les objets de collection ni les indices ne sont capables de combler de manière convaincante. Vous pensez sûrement: cela a toujours été le cas ces dernières années, pourquoi en parlons-nous maintenant? Eh bien, peut-être, parce que j’étais délirant, j’ai pensé que la recherche d’une clôture cinématographique conduirait IO Interactive à se fixer de nouveaux objectifs à cet égard. Cependant, malgré le désir gagner en intensité Dans cette facette, lors des derniers contrats de cet opus, le studio n’a pas été en mesure de susciter un minimum d’étincelle entre moi et les événements qui se sont déroulés à l’écran, précisément lorsque la signification des événements vous dit que vous devez vous sentir le moins ému par ce que vous regardez, mais je suppose qu’il est trop tard pour vouloir réparer quelque chose qui n’a pas été construit au fil des ans.

Je ne m’arrêterais pas à ce stade si je ne pensais pas que le jeu n’essayait même pas. Cependant, dans le dernier tiers de l’aventure, il y a des tentatives pour capturer le joueur, pour surprendre, pour donner une tournure inattendue aux événements qui vous font vous lever de votre chaise. Pendant un moment, il a presque réussi, donnant une idée de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait pu être atteint avec un peu plus d’efforts, la stabilité économique ou la tranquillité du développement. Et c’est ce qui fait le plus mal, sachant que quelque chose d’autre aurait pu être fait en termes narratifs.

Nouveaux gadgets et nouveaux défis dans Hitman

Dans le jouable, nous trouvons des changements particulièrement importants. Cette livraison abandonne la régularité dont elle s’était montrée avec ses histoires de mission ou des opportunités comme on les appelait dans la première tranche. Avec un total de six par mission, ceux-ci garantissaient à ceux d’entre nous qui ne voulaient pas tant relever des défis que rechercher le plus grand nombre de meurtres spéciaux un bon nombre d’heures de divertissement.

Dans cet épisode, le nombre est considérablement réduit à trois, mais la vérité est que cela peut être un peu trompeur et ce serait faux si je ne disais pas qu’il a été choisi de garder certaines de ces histoires de mission cachées, et que ce ne sera pas possible. suivez-les depuis le début et oui davantage en conséquence de l’une de nos actions ou des chemins que nous empruntons. Cet itinéraire est particulièrement attractif pour faire du joueur un partie la plus active pendant les contrats plutôt que d’offrir une série de points HUD à atteindre.

L’intention de rechercher une plus grande variété, de sortir les joueurs de leur zone de confort et d’essayer d’offrir quelque chose de différent au sein de cette formule corsetée réalise presque toujours ce qui est proposé, sans se débarrasser d’un fort esprit de continuité. Avec quelques bons moments, notamment grâce aux mécanismes de piratage divertissants que nous offre l’utilisation de la caméra de notre téléphone portable. Rien de révolutionnaire, mais efficace. Cela contribue également à ajouter un peu de dynamisme à l’existence de certains moments où nous devrons agir contre la montre.

Mais là où cette trilogie n’a pas vacillé un seul instant au fil des ans, c’est dans le exécution de leurs meurtres. Ce troisième opus laisse certains des plus spectaculaires et originaux dans sa conception que la saga ait connus. Je garde ces moments, ces éclairs d’originalité et cette énorme liberté que donne Hitman 3 pour résoudre chacune de ses missions. Comme je l’ai déjà mentionné dans les impressions de Hitman 3 il y a quelques jours, un travail a été fait pour rendre le chemin vers l’objectif plus intéressant, et dans cette ligne les missions de Dartmoor et Chongquin brillent fortement.

Ça fait mal de savoir que plus aurait pu être fait dans le récitle Emplacements que nous visitons dans cet épisode nous amènent à visiter ce qui précède et quatre autres tels que: Dubaï, Berlin, Mendoza et les Carpates. Tous sont en eux-mêmes une prétention à s’approcher du titre. Il est vraiment attrayant de parcourir tous ces décors, de profiter de son design et d’observer le soin qui va dans chacun de ses coins. À son tour, la spectaculaire du premier opus est récupérée, avec d’immenses fêtes et des lieux ultra bondés dans un mélange de somptuosité et de misère qui ne laisse pas indifférent.

Bien sûr, les défis de la mission sont toujours là, tout comme les missions d’escalade ou le classement en ligne. Des excuses parfaites pour revisiter chacun des scénarios à presque l’infini, de sorte que ceux qui aiment tirer le meilleur parti de chaque niveau n’ont pas à s’inquiéter. La intelligence artificielle Cela laisse encore à désirer dans certaines sections et il y a certaines incongruités que nous devons savoir pardonner au jeu en termes de reconnaissance que nous serons avec nos costumes.

Le moteur Glacier démontre une fois de plus une grande facilité à déplacer un grand nombre d’éléments sur l’écran

Quelque chose qui a été particulièrement ennuyeux pour moi tout au long de la trilogie a été le besoin d’être en ligne afin d’obtenir un score à la fin des missions. Quelque chose qui n’a pas été corrigé dans cet épisode et qui, j’espère motivé par l’état de pré-lancement du titre, m’a posé quelques problèmes depuis que j’ai eu plusieurs plantages de serveur qui m’ont conduit à devoir redémarrer à partir d’un point de sauvegarde ci-dessus pour voir mon classement à la fin de la mission.

Certains des meilleurs atouts de Hitman 3 ne sont pas strictement jouables. Il section graphique Il a été l’un de ses atouts dans chacune de ses livraisons et l’évolution du moteur Glacier a fini par laisser des empreintes incroyables. Non seulement dans le grand nombre de personnages non jouables qui peuplent chacun des scénarios, mais aussi dans les effets d’éclairage, qui sont exploités exceptionnellement dans cet épisode. Car la mémoire sera le néon de Chongquin, la lumière du coucher du soleil de Mendoza ou les stroboscopes de Berlin. Un véritable spectacle dont les jeux précédents bénéficient en utilisant Hitman 3 comme navette principale.

Laissez quelques-uns des meurtres les plus spectaculaires et originaux de la sagaCette amélioration des graphismes profite également aux bons modèles de la saga, de meilleures expressions faciales sont observées au sein des sujets du jeu, notamment chez ceux qui apparaissent comme des cibles. Cependant, il continue à pécher des animations quelque peu robotiques dans lesquelles, malgré tout, il est observé une certaine amélioration par rapport aux versements précédents. Quelque chose qui ne change pas est la section sonore, avec des voix en anglais et sous-titres en espagnol.

Nous avons analysé le titre sur deux plateformes différentes. Dans le cas du jeu de base, il a été PC haut de gamme où le titre n’a eu aucun problème pour se déplacer avec facilité en résolution 4K et 60 ips avec une très faible consommation de VRAM. Le travail qui a été effectué sur les reflets dans l’eau et autres surfaces est particulièrement remarquable car, rappelons-le, la mise en œuvre du tracé laser cette version n’arrivera pas avant un patch post-lancement. Cela améliorera sûrement un résultat déjà excellent dans ce domaine. Pour analyser l’autre grand ajout de cette tranche, nous avons eu recours au support de réalité virtuelle de la PS4.

Hitman 3 avec VR sur PS4

La présence de cette fonction s’étend à son tour aux tranches précédentes du jeu afin que l’ensemble de la trilogie puisse être revisité dans une perspective plus immersive puisque cette fonctionnalité se concentre uniquement sur le vue à la première personne. Les missions gagnent non seulement en immersion mais, à son tour, la limitation du champ de vision rend leur résolution plus compliquée en termes de détection des dangers ou de qui peut nous surveiller à tout moment. Avec un système de défilement gratuit et la possibilité de faire pivoter la caméra à différents degrés, ainsi que l’inclusion d’un mode de vision tunnel, l’utilisateur est invité à découvrir le jeu dans cette perspective.

Les vignobles de la région de Mendoza en Argentine

Évidemment, la section graphique souffre lorsque l’on travaille dans les résolutions de la visionneuse PlayStation et que l’apparition instantanée de personnages et d’éléments de la scène est assez fréquente, la capacité de rendu du support Sony est limitée à ce que l’on regarde à l’époque, donc le jeu souffre à donner le meilleur oui en termes de suivi. Le mappage des boutons change considérablement par rapport à la version standard et se concentre sur la saisie d’objets et l’interaction avec les déclencheurs. La non-adaptation des commandes aux commandes du PS Move est surprenante, ce qui reste en termes de précision, surtout lorsqu’on vise avec des armes. Pour cela, nous devons amener le DualShock à notre visage et à partir de là contrôler le judas. Il en va de même avec les mouvements de proie ou de noyade, qui se concentrent sur le contrôle du mouvement de ce périphérique, le joueur devant émuler les actions de l’animation.

La gestion des stocks se concentre sur le dépôt d’objets dans une sphère qui nous accompagneA cela, il faut ajouter une gestion des stocks qui se concentre sur le largage d’objets dans une sphère qui nous accompagne en permanence et fait office de «sac à dos». Également, les scénarios subissent quelques modifications en ce qui concerne les originaux, en particulier aux moments où l’accès est restreint aux corniches où des passerelles ont été incluses pour permettre le passage. Cette refonte ne s’arrête pas là. La mini-carte qui nous accompagne dans la version traditionnelle du jeu disparaît de l’interface et n’est visible que depuis le menu. Le mode instinct est également plus limité, affichant moins de silhouettes que dans la version écran plat.

Une autre chose qui manque est de pouvoir utiliser les parties sauvegardées d’un mode à l’autre, car elles sont exclusives à l’option avec laquelle nous jouons, donc la progression ne peut pas être partagée dans les deux modes. Avec tout le effort titanesque cela a été fait dans cette facette et on ne pourrait que demander de pouvoir voir ce mode à l’avenir sur PC, où des téléspectateurs plus puissants et d’autres systèmes de contrôle permettent de porter l’expérience à des niveaux plus élevés.

