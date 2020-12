Aujourd’hui j’ai le plaisir d’analyser Need for Speed ​​Hot Pursuit Remasterisé, une livraison qui représente un petit jalon dans l’histoire de Nintendo et de ses consoles portables. Vous voyez, depuis que Nintendo a publié le GameBoy Advance, au moins un jeu de cette saga de conduite a été publié sur leurs consoles (cela inclut le bureau et le portable). Où est alors le petit repère? Eh bien, en raison de la faible puissance de traitement des consoles portables de Nintendo, toutes les éditions Need for Speed ​​qui ont vu la lumière en elles avaient des coupures notables. Et, bien que dans de nombreux cas, ils soient devenus des jeux qui tiraient le meilleur parti de la capacité des petits ordinateurs portables de Nintendo, ils étaient toujours éditions nettement inférieures aux vues de bureau. Soit en raison de changements notables dans la section graphique, de l’absence de modes ou de fonctions (comme une bande son) ou de détails mineurs. Et oui, je sais que beaucoup d’entre vous me diront “Mais il y a la version Wii U”, mais avouons-le, quelle que soit la qualité d’une console Wii U, elle ne peut pas être considérée comme une console modérément portable.

Voilà comment on peut dire que Need for Speed ​​Hot Pursuit Remasterisé C’est le premier jeu sans limites évidentes et de la saga principale qui peut être apprécié n’importe où grâce à une console portable Nintendo (même si elle est hybride). Mais bon, assez de discussions et d’histoire. Découvrons s’il vaut vraiment la peine d’obtenir une copie de ce jeu sur notre bien-aimée Nintendo Switch ou si, au contraire, ce n’est rien de plus qu’une tentative de gagner de l’argent facilement grâce à la popularité de la console.

Ici ça va de front

C’était l’année 2010 et après deux matchs qui ont divisé l’opinion des fans de la saga, EA a décidé qu’il était temps de revenir aux racines pures et dures de cela. Cela signifiait se concentrer sur les poursuites plutôt que sur le monde coloré des courses de rue, être le meilleur du secteur, ravir les masses ou chasser une cible en tant que coureur infiltré. Voici comment il a été publié Besoin de Speed ​​Hot Pursuit, un jeu sorti sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, et qui, pour des raisons plus qu’évidentes (licences), ne peut pas être apprécié comme une option rétrocompatible. Heureusement, tout n’est pas perdu, car grâce à Need for Speed ​​Hot Pursuit Remasterisé, une toute nouvelle génération peut redécouvrez le jeu et profitez-en partout grâce à Nintendo Switch.

Mais, en quittant l’histoire et en se concentrant sur ce titre, la première chose que l’on remarque, c’est que revenir aux racines de la saga a un prix. D’une part, nous constatons que il n’y a pas de mode histoire comme nous l’avions connu jusqu’à ce momentAu lieu de cela, nous nous concentrons sur l’obtention du meilleur score (médailles d’or, d’argent ou de bronze) dans les différentes courses qui nous sont présentées pour gagner des niveaux. Grâce à ces niveaux, il est possible d’accéder à de nouvelles voitures, de nouveaux circuits et de nouveaux tests. Un autre prix à payer est la personnalisation, au lieu de “régler” une voiture à l’aise, il faut se contenter des principales marques du marché. Au début, cela peut être un peu “choquant” pour ceux qui ont l’habitude de personnaliser les voitures, mais c’est quelque chose qui ne manque pas. Le motif? les voitures disponibles sont bien recréées, la palette de couleurs peut être personnalisée et tout le contenu qui était auparavant vendu en tant que DLC est ajouté.

Il y a deux côtés différents. D’un côté, nous avons les coureurs, qui se concentrent sur le fait d’être les meilleurs sur le circuit ou d’obtenir les meilleurs temps dans les courses contre la montre, tandis que de l’autre, nous trouvons la police. Ces derniers sont, à mon avis, les principaux protagonistes de cet épisode, puisqu’ils ont une gamme intéressante d’extras et les missions les plus excitantes. Quel que soit le camp choisi, vous pouvez jouer les deux en même temps et il n’y a aucune restriction sur la course. Mais qu’en est-il des poursuites à chaud? eh bien, ils sont là et c’est où le jeu brille de sa propre lumière (surtout si vous jouez en tant que flics). Dans ceux-ci, vous devez esquiver un bon nombre de voitures de patrouille qui tentent de nous couper pendant que nous nous occupons de détruire nos rivaux, ou au contraire utiliser toute une gamme de ressources pour éliminer les coureurs un à un et procéder à l’arrestation. de tous.

Je veux des poursuites chaudes et ils me les donnent

En dehors de cela il n’y a pas grand chose à dire, car nous sommes face à un jeu de voiture et bien que le fait d’utiliser bandes de clous, barricades, EMP ou même un hélicoptère être quelque chose d’excitant, la mécanique principale est basée sur l’atteinte de vos objectifs sur la route. Cela dit, il existe également un mode photo grâce auquel vous pouvez prendre des instantanés épiques. Il n’est pas aussi avancé que ce que l’on voit sur le marché aujourd’hui, mais il fonctionne bien s’il est utilisé au bon moment. Il existe également un mode «conduite libre» grâce auquel vous pouvez marchez tranquillement dans toute la région et profitez des différents effets météorologiques qu’offre le jeu, mais au-delà d’être un beau voyage ou un moyen intéressant d’apprendre de nouveaux raccourcis, il n’a pas grand-chose d’autre.

Quand il s’agit de multijoueur, je suis heureux de dire que Need for Speed ​​Hot Pursuit Remasterisé Il ne souffre pas des problèmes typiques auxquels un jeu non Nintendo est généralement confronté, étant une tâche assez simple pour trouver des jeux dans l’un des modes multijoueurs. C’est grâce au fait que cette version a multijoueur croisé entre Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Et oui, je sais que vous vous demandez si le fait de jouer sur la console Nintendo représente une sorte d’inconvénient par rapport aux autres plateformes, mais la vérité est que ce n’est pas le cas. En fait, le contrôle sur le Switch semble être plus précis que sur la PlayStation 4 (bien que cette dernière soit quelque peu subjective).

Comme c’est beau!

Graphiquement, Need for Speed ​​Hot Pursuit Remasterisé C’est un jeu qui rencontre et semble plutôt bien sur Nintendo Switch. Et à ce stade, je veux être un peu réaliste et dire oui, je suis conscient que plus d’un va penser “Mais Irving, c’est que le PC d’origine est assez similaire”, et je dois dire que je m’en fiche. Dans cette section, nous évaluons à quoi ressemble un jeu qui peut être joué n’importe où et en quoi il est important d’avoir enfin une version complète sur une console portable. Je suis content du résultat, car la cadence est stable, les effets météo sont très bons, les reflets ou les détails dans l’eau… tout fonctionne à merveille. À quoi cela ressemble-t-il par rapport à PlayStation 4 ou Xbox One? Eh bien, après avoir joué au jeu sur PS4 et Switch, je suis sûr que, du moins en mode portable, il n’y a pas de différences majeures.

Voir également

Les performances sont bonnes en mode ordinateur portable et ordinateur de bureau, et Je pense qu’Electronic Arts a fait du bon travail transférer ce jeu sur la console Nintendo, la même que celle qui est traduite et qui a les voix originales, d’ailleurs. Et puisque nous parlons de son, il faut toucher le thème de la bande originale. Une bande-son que même si je ne la considère pas parmi les meilleurs de la saga (c’est quelque chose de subjectif), elle a des thèmes mémorables tels que: Get a Rise, Twin Flames ou Ruling Me. Et bien que le travail avec la saga FIFA pour Nintendo Switch ait été critiqué ici, nous devons cette fois les féliciter pour un jeu comme Need for Speed ​​Hot Pursuit Remasterisé.

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered – Une saga historique arrive sur une console qui entre dans l’histoire

Après une longue histoire dans les consoles portables Nintendo, la saga Need For Speed ​​arrive enfin dans son intégralité sur l’une d’entre elles. (oui, je sais qu’en fait Nintendo Switch est une console hybride, mais elle est 100% portable). Avec Need for Speed ​​Hot Pursuit Remasterisé Nous n’avons pas trouvé de coupures d’aucune sorte (en référence aux fonctionnalités), c’est un jeu complet qui vient avec tout son contenu supplémentaire et qui n’a pas grand-chose à envier à la version qui a vu le jour sur d’autres consoles. Il peut y avoir des fonctionnalités comme la personnalisation des voitures qui manquent, mais ce retour aux origines de la série est vraiment bon et il n’y a rien de tel que d’en profiter n’importe où.

De plus, le fait qu’il dispose d’un multijoueur multiplateforme lui donne vie au-delà des modes solo, tout en permettant aux jeux d’être toujours et d’être trouvés relativement rapidement. Cela dit, je pense que c’est un grand opus qui mérite d’être découvert par tous ceux qui n’ont pas apprécié le jeu sur Xbox 360 ou PlayStation 3, ainsi que pour tous ceux qui souhaitent revivre la nostalgie n’importe où. Maintenant, nous devons seulement nous demander si EA trouvera cette formule magique qui a été si insaisissable pour les nouveaux épisodes de cette longue saga. Si vous êtes intéressé ou intéressé par Need pour Speed ​​Hot Pursuit Remastered, vous pouvez ensuite le trouver au format numérique via le Nintendo eShop ou au format physique.

Nous avons analysé Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered grâce à un code numérique fourni par Electronic Arts. Version analysée: 1.0.1

Une saga historique arrive sur une console qui fait l’histoire

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered est déjà arrivé sur Nintendo Switch. Un titre qui remonte aux origines de la saga au prix d’abandonner certaines mécaniques déjà établies, mais qui montre enfin pourquoi il fait partie des tranches les plus appréciées des fans.

AVANTAGES

Un jeu à la hauteur des graphismes et des performances

Multijoueur croisé entre les principales plateformes du marché

La possibilité de jouer des deux côtés

LES INCONVÉNIENTS

L’absence d’un mode histoire approprié

Le système de niveau peut être un peu frustrant et épuisant

