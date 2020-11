La nuit d’Halloween est le meilleur moment pour que les mauvais esprits se ressaisissent et se promènent librement dans le monde des vivants, imprégnant les rues de terreur et de mauvais présages pour tous ceux qui ont le courage de quitter leurs maisons pendant ces heures. Mais c’est aussi la période de l’année où les plus petits (et pas si jeunes) en profitent pour sortir et demander des bonbons et des bonbons en échange de ne pas remplir votre maison d’œufs ou de faire une autre blague. Cette année, cependant, est quelque chose de plus exceptionnel, car elle n’a pas pu être célébrée comme d’habitude en raison des circonstances sanitaires particulières que pratiquement tous les pays ont en raison du COVID-19. Mais que cela ne prive pas l’occasion d’être «mauvais», car des jeux comme Citrouille Jack, titre développé par une seule personne (Nicolas Meyssonnier) et distribué par Jeux Headup que nous analysons dans ces lignes pour Nintendo Switch, il est prêt à nous faire passer plusieurs heures terriblement amusantes. Cela réussira-t-il? Lisez notre critique pour le découvrir!

Le monde est un endroit ennuyeux … créons le chaos pour le changer!

Pumpkin Jack nous présente son histoire à partir d’un profil … inhabituel. Dans ce cas, du côté des méchants, plus précisément de la part du diable, s’ennuie et a horriblement malade de voir à quel point le monde des humains est un endroit heureux, trop heureux. Pour cette raison, et pour donner quelque chose de plus amusant à l’affaire, il décide d’envoyer ses sbires et morts-vivants dans le monde des vivants pour semer le chaos et faire des ravages sur les humains qui fuient dans la terreur ces créatures maléfiques. Mais les humains ne vont pas rester les bras croisés et décider d’embaucher le plus puissant sorcier du royaume pour arrêter les plans du diable, ce qui rendra le plaisir de ce dernier de courte durée. Par conséquent, il est obligé de ramener Jack (protagoniste de notre aventure), l’humain le plus rampant et le plus menteur qui ait jamais marché sur la Terre; un humain qui a su déjouer le Diable lui-même trois fois, et qui vit maintenant avec son âme enfermée dans une citrouille pour tous ses péchés et… impudence.

L’intrigue est simple et même courante à ce stade, mais ne vous y trompez pas. Cette simplicité devient un succès dès que son humour, ses dialogues et ses personnages entrent en jeu, chaque plus excentrique. Notre compagnon d’aventure est un corbeau qui, dans un premier temps, nous prend pour un épouvantail (le patron du premier niveau), mais peu de temps après avoir réalisé que ce n’est pas le cas, il décide de rejoindre notre cause pour se venger de la peur qu’il lui a causée. lui et ses compagnons corbeaux. Nous avons également un hibou envoyé par le diable lui-même pour nous guider afin que nous ne le rejouions plus, rejoignant la liste des personnages charismatiques qui rendent cette aventure étonnamment amusante.

Mais ce n’est pas seulement d’humour et de personnages charismatiques que Pumpkin Jack devient. Son style artistique, à la fois sonore et graphique, nous rappelle les créations animées de Tim Burton, notamment en termes d’environnements musicaux et d’effets, tout en conservant son art personnel. Des zones pleines de citrouilles, des cimetières (bien sûr), des bateliers qui détestent les compagnes comme nous ou de grandes forteresses sont quelques-uns des endroits que nous trouvons dans Pumpkin Jack, tous avec quelques des graphismes et des effets sonores qui nous plongent au cœur de l’aventure. Cependant, tout n’est pas parfait dans cette section, c’est-à-dire Si nous comparons graphiquement Pumpkin Jack entre les plates-formes, nous pouvons voir comment la version Nintendo Switch est celle qui perd plus de détails à cet égard.. Mais le problème ne s’arrête pas là, et est-ce si l’on compare la version en mode Dock avec celle en mode portable, cette perte graphique augmente, se sentant un peu plus floue et plus dentelée qu’il ne le devrait. Ce n’est pas quelque chose d’insurmontable, mais il est surprenant que ce déclassement soit si notoire.

Les citrouilles et les joues sont la chose

Dès que Pumpkin Jack commence, l’influence de deux classiques du jeu vidéo est perceptible; oui, on parle de Medievil et Jak & Daxter. Le développeur du titre lui-même admet cette influence, et le résultat, comme vous pouvez déjà vous en faire une idée si vous êtes arrivé jusqu’ici, est un succès. Au niveau jouable, ce mélange est perceptible, mais il finit par être un style propre bien réalisé, avec différentes armes que nous obtenons à mesure que nous avançons dans l’histoire. Les combos et les contrôles sont basiques et simples, pouvant sauter, esquiver et attaquer (en plus de l’attaque du corbeau). Mais ne soyez pas confus par son style, car bien que n’étant pas un jeu compliqué, vous allez mourir à plusieurs reprises, car certains moments nous poussent aux essais et erreurs, et d’autres, tout simplement, nous faisons face petits bugs qu’ils nous jouent d’autres trucs, notamment au niveau du saut ou des textures du jeu.

Heureusement, à tout ce qui a été décrit précédemment sur Pumpkin Jack s’ajoutent deux points très positifs du jeu: les “mini-jeux” qui se déroulent tout au long de l’histoire et les batailles contre les boss finaux de chaque niveau. Dans le cas du premier, tout au long de notre aventure, nous trouvons des points dans l’intrigue dans lesquels il faut “libérer” notre tête de notre corps pour entrer dans des zones apparemment inaccessibles et se frayer un chemin conduire seul à jack pumpkin, mais nous avons aussi des moments de grande vitesse à cheval sur un cheval ou une charrette fantomatique, devant esquiver, sauter ou envoyer notre corbeau détruire des murs avant de les heurter.

D’autre part, tout au long de six chapitres qui composent Pumpkin Jack, nous devons faire face à six patrons finaux, un par phase, qui ils finissent par être un succès. Apprendre leurs schémas, esquiver et savoir quand et comment attaquer devient vital pour être victorieux, chaque combat étant unique en soi, avec des ennemis tout aussi charismatiques et excentriques que les protagonistes.

Pumpkin Jack – Semer le chaos n’a jamais été aussi amusant

Pumpkin Jack est une surprise pour le monde des titres indépendants et des jeux vidéo en général, car malgré ses influences claires, il finit par être un titre avec sa propre personnalité, amusant et unique. Le terminer ne nous prend pas beaucoup plus que 5 heures, mais la durée finit par être l’idéal pour un jeu de ces caractéristiques, transmettant le sentiment qu’il dure aussi longtemps qu’il doit durer, ni plus ni moins. Si nous voulons également consacrer quelques heures supplémentaires, nous avons divers objets de collection tout au long des six chapitres, qui nous permettent de débloquer nouvelles tenues pour “thématiser” Jack à notre goût. C’est donc la dernière cerise sur le gâteau qui fait de Pumpkin Jack un jeu remarquable dans son genre et dans le catalogue Nintendo Switch.

Nous avons analysé Pumpkin Jack grâce à un code numérique fourni par Headup Games. Version analysée: 1.3.2

Le monde peut être un endroit plus amusant … et terrifiant

Pumpkin Jack boit de deux classiques clairs: le style de Jak & Daxter et Medievil avec une touche de Tim Burton, mais en se faisant une expérience unique et amusante à jouer. Sur Nintendo Switch, il souffre plus que sur d’autres plateformes, notamment en mode portable, mais son histoire et son humour font pencher la balance en sa faveur.

AVANTAGES

Le ton humoristique qu’il maintient tout au long de l’aventure

Les combats contre les boss finaux

Le style artistique, sonore et jouable qui nous rappelle le meilleur de Medievil, Jak & Daxter et Tim Burton

LES INCONVÉNIENTS

Il existe une différence graphique assez importante entre le mode Dock et le mode portable, ainsi que par rapport aux autres plates-formes

Il a une série de bugs, à la fois visuels et jouables, qui en veulent un peu à l’expérience

