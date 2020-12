Moi amour des jeux d’aventure cela peut être considéré comme une déclaration d’intention. L’une de ces passions qui, comme s’il s’agissait d’un fanatique de football (je sais, ce n’est pas la comparaison la plus précise), va au-delà de tout type de mode passagère. Je les aimais quand elles étaient les reines des systèmes de bureau (pas en vain, des sagas comme Monkey Island, Alone in The Dark, Myst ou la plus récente Broken Sword sont passées entre mes mains), et je les aime toujours maintenant qu’elles ne sont rien de plus que un genre résiduel, au détriment de la cadence de tir de l’actuel Call of Duty, et limité aux actes de bravoure (et parfois suicidaires) de développeurs formés par de véritables défenseurs de ce genre. C’est pourquoi la fermeture des portes de Jeux Telltale, en septembre 2017, c’était une nouvelle fatidique. Heureusement, en 2019, il a été acheté par LCG Entertainment. Cependant, rien ne serait plus jamais pareil. La confirmation de la perte de licences du calibre de The Walking Dead ou Stranger Things a été suivie d’un silence presque total et absolu, qui n’a malheureusement tendance à être rompu que pour entendre occasionnellement “pas pour l’instant”.

Et justement, en reprenant la trajectoire du studio qui a remporté tous les prix et pour avoir grâce à la franchise la moins attendue dans le genre “pointer et cliquer” (The Walking Dead). Il est temps de se concentrer sur l’une de leurs licences farfelues les plus populaires … Sam & Max. Max spécifiquement (cymbal roll) dans Sam & Max Save the World Remastered pour Commutateur Nintendo, version remasterisée du Première saison, publié à l’époque en format épisodique, et qui atteint désormais notre pays grâce au Jeux de Skunkape, un groupe d’anciens membres de Telltale Games. Prêt à revenir pour accompagner les détectives les plus célèbres du genre dans leur aventure primitive? une analyse!

Deux flics TRÈS rebelles

C’était en 2006. Un serveur était accro à la nouvelle sortie de Guild Wars: Factions, qui serait suivie par Nightfall lui-même. Extensions à l’un de mes titres préférés de tous les temps. Peu de choses me paraissaient capables de résister, à cette époque, à la dévotion aux jeux de rôle et à l’action en ligne. Et précisément Sam & Max: Save the Worlds était l’un d’entre eux. Ce n’était pas, loin de là, une nouvelle franchise pour moi. Et est-ce que Cette paire particulière de détectives faisait déjà son truc depuis le début des années 90 (avec environ 30 titres derrière lui). Cependant, cette nouvelle aventure a été le point de départ d’une série de titres au style très similaire. On pourrait dire qu’il a créé l’école. Comme si cela ne suffisait pas, ses deux sections graphiques et narratives (pleines d’humour absurde) ont réussi à correspondre parfaitement à mes préférences jouables.

Et c’est que l’on se retrouve, et je me réfère déjà au remastering actuel, avant une aventure graphique, mettant en vedette le bon vieux Sam (un chien détective anthropomorphe) et un lapin (?) a appelé Max, qui se distingue par son grande et excellente charge narrative (Si vous avez pu jouer à une autre aventure Telltale, vous savez de quoi je parle) et pour un humour fou, qui parvient à se fondre parfaitement avec les personnalités antagonistes de ses protagonistes.

Le titre en question nous dit, tout au long de sa 6 chapitres, une série d’histoires avec un début et une fin indépendants. Cependant, il convient de souligner que pour profiter de ce format épisodique dans sa splendeur maximale, il est conseillé de les lire dans l’ordre dans lequel ils ont été publiés à leur époque. Pour ne pas démarrer la maison avec le toit.

Un classique qui fait pointer et changer

Entrer sur un terrain jouable. Sam & Max Save The World Remastered ne se complique pas, optant pour le système classique vu dans n’importe quel jeu d’aventure point & click. Les décors colorés ne sont pas trop étendus, et les mouvements des personnages ne demandent pas beaucoup de précision, puisque presque tout le temps nous avons eu à interagir avec les objets qui nous entourent ou à interroger les différents personnages qui nous passent. Et peut-être, nous trouvons ici l’un de ses principaux problèmes. Nous devons interagir avec trop d’objets dont la valeur ne réside que dans le fait de nous donner quelques lignes de texte. Il est vrai qu’au vu du scénario hilarant qui nous est présenté, au début il a sa grâce, mais au fur et à mesure que nous avançons dans l’aventure cela peut finir par fatiguer.

L’humour est condition sine qua non de Sam & Max Save the World Remastered

D’un autre côté, l’adaptation de ses commandes à la Nintendo Switch a été plutôt positive. Nous utilisons le stick gauche pour nous déplacer et le stick droit (comme une souris) pour localiser et signaler les différents objets avec lesquels nous pouvons interagir. De plus, nous avons plusieurs raccourcis pour rendre l’aventure encore plus dynamique, et c’est qu’avec un seul bouton on peut localiser tous les objets disponibles à l’écran ou même, même si ce n’est pas que l’on soit trop pressé, courir. Pour couronner le tout nous sommes autorisés à utiliser l’écran tactile comme système de contrôle. Quelque chose qui est essentiel pour un serveur. Et oui, pouvoir profiter des aventures et des mésaventures du bon vieux Sam et Max “où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez” n’a pas de prix.

Par rapport à sa courbe de difficulté, comme cela se produit généralement dans ce type de titres, il vient de la main du conception de ses différents puzzles. Un design qui, bien qu’il soit constamment accompagné de situations vraiment absurdes, est assez cohérent. En effet, l’ancien système qui consiste à tout essayer avec tout est également présent ici. Cependant, nous avons aussi des moments, vraiment gratifiants, dans lesquels l’ampoule s’allume, réussissant à sortir du bourbier grâce à notre propre logique. Par rapport à votre durée, nous avons ici un avantage en ayant, dès le début, les 6 chapitres de la première saison. Nous pouvons dire que les compléter peut nous emmener dans le 10 et 12 heures. Un chiffre assez généreux si l’on prend en compte le genre ici.

Au rythme du jazz

Sans aucun doute, Sam & Max Save the World Remastered rend justice au slogan final de son titre. Et le jeu nous vient avec un très bon lifting, qui comprend une palette de couleurs plus vives, une définition plus élevée, de nouveaux effets d’éclairage et une amélioration plus que palpable de la conception des personnages par rapport à la version originale publiée il y a 14 ans. Si à tout cela, on ajoute que le jeu, et son design insouciant, avait déjà l’air très bien en son temps, le résultat ne peut être plus que bon. Par rapport à votre OST, arrive chargé de mélodies marqué roman policier sur le thème. Compter sur lui le jazz comme fil conducteur. Et cela, mes amis, est déjà une garantie de succès. Les voix (d’un grand niveau d’interprétation) nous viennent, comme dans le jeu original, en anglais.

Voir également

Heureusement, au moins pour ceux d’entre nous qui ne parlent pas couramment l’anglais, nous avons textes en espagnol. Localisation, qui a d’ailleurs fait un excellent travail d’adaptation de ses blagues les plus “complexes” pour s’assimiler dans ces terres. Malheureusement, il a été choisi pour inclure ledit texte arrière-plans colorés différents. Quelque chose qui, à de nombreuses occasions, en fonction de la couleur dudit fond, fait ça nous coûte cher de les lire. Il faut souligner, au goût de tout amateur d’aventures graphiques, que le les temps de chargement sont pratiquement inexistants. Enfin, et même si pour certains cela peut paraître anecdotique, le jeu bénéficie du soutien de Steve Purcell, créateur de la bande dessinée Sam & Max: Freelance Police.

Sam & Max Save the World Remastered. Un mix vraiment explosif!

Sam & Max Save the World Remastered est une remasterisation fidèle du titre sorti en 2006, qui a réussi à s’adapter à l’époque actuelle, perdant le poids du temps, grâce à son lavage graphique plus que palpable et à un système de contrôle. parfaitement adapté à l’hybride.

Un titre fun et déjanté, dont les 6 chapitres raviront tous les amateurs d’aventures graphiques pointer-cliquer en général et les amateurs d’humour le plus absurde en particulier. Oui, du nouveau contenu aurait pu être ajouté et même miser sur un doublage castillan. Cependant, son prix serré, ainsi que le souvenir de ce qui, à son époque, était Telltale Games, en font un titre qui devrait être pris en compte par les amateurs du genre à portée de main.

Nous avons analysé Sam & Max Save the World Remastered grâce à un code numérique fourni par Skunkape. Version analysée: 1.0.2.

Un non-sens assez drôle!

Sam & Max Save the World Remastered est une remasterisation fidèle d’un point & click classique, qui vient avec les 6 chapitres de sa première saison et un lavage graphique plus que remarquable. Vous connaissez déjà la suite … Du jazz, des puzzles et un merveilleux théâtre de l’absurde.

AVANTAGES

Un mélange délicieux et explosif de jazz, de pointer-cliquer et d’humour

Un remastering vraiment fluide, fidèle au titre original, avec un wash graphique plus que remarquable

Un scénario aussi fou qu’amusant, qui utilise l’humour comme lien avec le joueur …

LES INCONVÉNIENTS

… bien que les signes du vieillissement, jouables et narratifs, soient également présents

Interaction avec des éléments excessifs sans rapport avec l’intrigue

Le nouveau contenu est manquant

en relation