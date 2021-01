Orangeblood est un curieux RPG au tour par tour qui nous a montré que parfois la première impression peut être fausse. Développé par Grayfax Software, ce titre particulier nous transporte dans un univers alternatif où l’histoire a pris un autre cours et le monde a subi un grand changement. New Koza, une île artificielle créée près d’Okinawa est en difficulté, nos protagonistes devront donc faire tout ce qui est en leur pouvoir pour y remédier. Êtes-vous prêt à partir à l’aventure? Alors prenez une arme et préparez-vous à vous battre au rythme du hip hop.

Un univers parallèle

Notre aventure se déroule en 199X, dans un univers parallèle où l’histoire a pris un autre cours, et c’est qu’à la fin du XXe siècle, le monde a évolué d’une manière totalement différente de la nôtre. Vanilla, une jeune experte en armes à feu, a été capturée par la CIA et ne peut être libre que si elle parvient à mener à bien une mission pour l’agence américaine. Son objectif, découvrir ce qui se passe à New Koza et essayer de le réparer. Pour cela, nous avons l’aide de 3 compagnons, qui ont rejoint notre équipe à travers l’histoire, rendant notre voyage un peu plus facile, car sur cette île il y a la pire écume du monde: le Yakuza, le La mafia russe et les Triades contrôlent une île qui cache bien plus qu’on ne le pense.

Parler du gameplay d’Orangeblood est vraiment compliqué, puisque bien que nous soyons confrontés à un RPG au tour par tour classique, son système de jeu est complètement différent de celui auquel nous sommes habitués. Pour commencer, nos personnages n’ont pas les mouvements classiques de combat, utilisant la magie ou les capacités. Tous ces mouvements dépendront des armes que nous avons équipées et des points de compétence que nous acquérons tout au long du combat. Les armes peuvent être achetées de deux manières, ou en achetant dans les magasins ou dans les boîtes que nous trouverons dans les différentes zones que nous visitons, ces dernières étant bien meilleures que celles achetées en magasin. Cependant, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car pour obtenir ces armes, vous avez besoin de quelques clés que nous obtiendrons en battant des ennemis et bonne chance. Bonne chance car le contenu des boîtes est totalement Aléatoire, allant des armes vraiment puissantes à certaines presque inutiles ou à des équipements qui nous aident à être plus résistants aux attaques ennemies.

Il est difficile de parler de difficulté, puisque ce facteur aléatoire lorsqu’il s’agit de trouver des armes rend la difficulté également aléatoire. En effet, si nous obtenons une arme vraiment puissante, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous, même s’ils sont plus hauts que nous. Peut-être devrions-nous également ajouter la langue à la difficulté du jeu, mais seulement si l’anglais n’est pas maîtrisé, car nous pouvons passer à côté de son histoire particulière si nous ne connaissons pas vraiment la langue de Shakespeare. Mais il ne faut pas s’inquiéter, car à tout moment le jeu nous guide de manière magistrale, en précisant ce que nous devons faire à tout moment, pour que nous n’allions pas nous perdre à aucun moment.

Se battre au rythme du hip hop

Au niveau graphique, nous trouvons un jeu réalisé avec un style pixel art et développé comme s’il s’agissait d’un titre 16 bits. Mais même avec ce design simple, le jeu regorge de détails et d’animations qui montrent que l’équipe de développement a fait un travail titanesque au moment de la création d’Orangeblood. Au cours de notre aventure, nous allons vérifier que pour éviter d’avoir à faire des sprites différents pour les ennemis en dehors du combat, tous nos adversaires qui sont présents dans chaque zone ont la même forme, ne montrant que leur niveau, pouvant ainsi peser si nous allons lancer pour les combattre ou pas. Cela ne s’applique pas aux boss finaux de la zone, qui apparaissent comme nous allons les voir pendant le combat.

peut être l’un des points forts d’Orangeblood est sans aucun doute la section son, où nous allons non seulement profiter d’une bonne bande-son, composée de grandes pièces dans le plus pur style Hip Hop, mais nous allons également profiter d’effets sonores spectaculaires parfaitement mis en œuvre. Chaque type d’arme a son son caractéristique, en plus de trouver l’étrange référence sonore lors de nos combats. Un exemple clair de ces références vient de l’une des compétences de Vanilla, où nous allons écouter une sorte de thème musical dans le plus pur style occidental tout en filmant comme s’il s’agissait d’un duel au soleil. Tous ces détails fous rendent cette section si bonne, alors j’encourage tous les joueurs, qui décident d’essayer le jeu, à jouer avec le son activé.

Lors de notre départ, nous avons trouvé un jeu vraiment raffiné, où nous n’avons subi que quelques problèmes mineurs qui ont provoqué le crash du jeu, nous faisant sortir du jeu. Ce ne serait rien de plus qu’une simple anecdote si ce n’était du fait qu’à l’une des occasions nous avons perdu jusqu’à 10 niveaux à la fois. Le jeu ne vous permet de sauvegarder le jeu que dans des zones spécifiques, soit en dehors de l’île, soit dans des zones activées au sein des différents bâtiments que nous allons acquérir tout au long de l’aventure. Cela nous oblige parfois à choisir entre aller après le dernier ennemi dans la zone après la mise à niveau avant de l’atteindre, ou faire demi-tour et quitter la zone pour enregistrer notre progression. Cette dernière option est assez fastidieuse, car soit nous avons la chance d’avoir l’objet qui nous téléporte vers un endroit où nous pouvons sauver la partie, soit nous devons revenir sur tout le chemin, retournant à nouveau affronter les ennemis. Bien que tout ne soit pas négatif à Orangeblood, car lors de notre chemin vers le boss final de la zone, nous trouvons des points de contrôle, où nous apparaîtrons si un ennemi nous bat, mais nous perdrons également un pourcentage de l’argent que nous avons gagné tout au long. les batailles. Alors vous décidez, partez à l’aventure ou faites demi-tour pour sécuriser l’argent obtenu.

Orangeblood – Une folie fantastique

On ne peut pas dire que ce jeu est mauvais, car les heures auxquelles nous avons joué ont été de véritables montagnes russes de sensationsDu plus grand ennui parce que le système de combat et le caractère aléatoire des armes sont vraiment frustrants, au moment le plus divertissant de tous, où nous avons enfin obtenu les meilleures armes et que nous avons pu profiter de l’histoire à son apogée. Il est possible qu’il y ait des joueurs qui dès le début ont de la chance et n’ont pas seulement besoin de changer d’armes, se concentrant ainsi sur l’histoire et puissent profiter du jeu, d’autres dont la chance n’est pas la même et finissent par laisser le jeu de côté et ne pas lui donner une chance de montrer qu’il peut leur donner.

Orangeblood C’est un titre qui a été fait pour mendier après le petit retard qu’il a subi, mais est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Donc tous ces joueurs, qui aiment les RPG au tour par tour et qui se sentent vraiment chanceux, peuvent l’essayer car ils l’apprécieront sûrement, même si oui, il faut se rappeler que c’est en anglais, donc si ce n’est pas maîtrisé cette langue, vous ne comprenez peut-être pas son histoire particulière et divertissante.

Nous avons analysé Orangeblood grâce à un code numérique fourni par Playism. Version analysée 1.0.4



Un jeu avec beaucoup de fluidité

Orangeblood est un RPG au tour par tour différent, avec une histoire surprenante et un système de combat qui peut mettre même le joueur le plus expérimenté dans une situation difficile, où quatre guerrières affrontent les criminels les plus dangereux au rythme du Hip Hop au milieu d’une pluie de balles.

AVANTAGES

Une histoire dystopique cool

Une superbe bande son

Beaucoup d’armes à utiliser

LES INCONVÉNIENTS

Un système de combat compliqué

La courbe de difficulté est très raide

Les points de sauvegarde sont rares

