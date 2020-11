Le sympathique voisin revient et s’élève vertigineusement vers de nouveaux sommets avec Miles Morales dans un épisode participatif du lancement de PlayStation 5. Nous sommes confrontés à une nouvelle incarnation de l’arachnide agile qui brille grâce à sa participation émotionnelle et puissante qui déborde de tonnes de personnalité; le résultat est un Spider-Man qui ne demande rien de l’original et se démarque par lui-même.

Mais ce n’est que le personnage et la bonne nouvelle est que le jeu se distingue également en tant qu’extension autonome qui conserve le meilleur de son original et améliore certaines sections de ce qui était déjà un excellent jeu de super-héros, mais y parviendra-t-il? captiver de la même manière que son prédécesseur? Restez avec nous car nous vous dirons tout de suite comment est Spider-Man: Miles Morales.

Le premier sentiment est que ce jeu est bien plus qu’une extension, bien qu’il offre une extension considérablement plus petite à l’original, et c’est parce que la fusion des systèmes de jeu, des personnages et de l’histoire a un sentiment de proximité, d’empathie. et l’attachement émotionnel.

Ainsi, l’histoire nous propose l’aventure solo de Miles Morales, un garçon ordinaire qui a acquis des pouvoirs par une morsure accidentelle d’une araignée génétiquement modifiée. Maintenant, de la main de l’original Spider-Man, c’est-à-dire Peter Parker, il doit apprendre les ficelles du métier du gardien protecteur amical de Manhattan, mais il devra le faire rapidement car Peter a un voyage d’affaires en Europe en attente, ce qui laisse le Miles Morales, jeune et inexpérimenté, est le seul Spider-Man de Manhattan.

C’est ainsi que l’histoire prend son envol, avec une participation de Miles Morales – caractérisé par Nadji Jeter – qui se sent honnête, réaliste et empathique; celle d’un jeune homme qui a des doutes, des insécurités et, surtout, de l’espoir et de la confiance en ses proches. Et c’est précisément ce sentiment de proximité qu’il partage avec l’histoire, qui est basée sur un conflit à grande échelle étroitement lié à la communauté de Harlem au nord de Manhattan où, par hasard, est la patrie de Miles Morales. .

L’histoire est principalement limitée à un quartier sur la scène, ce qui dénote le spectre et la portée limités du travail d’Insomniac Games et révèle que Miles Morales est, en fait, un pack d’extension autonome basé sur le jeu qui a fait ses débuts il y a 2 ans. années. Cependant, cela ne ressemble pas à un travail qui réutilise tout de l’original, car la scène est recouverte de neige, ce qui indique sa proximité avec les festivités de fin d’année, et cela nous donne une expérience visuelle différente.

D’un autre côté, il garde intact le gameplay caractéristique qui a enchanté et ravi d’innombrables fans de super-héros il y a quelques années. Par exemple, l’action de vous catapulter à toute vitesse et de vous balancer vertigineusement à travers les gratte-ciel de Manhattan ou au niveau du sol dans les rues reste inchangée. Sans trop craindre le doute, c’est l’une des méthodes de locomotion les plus satisfaisantes qui existe dans les jeux vidéo.

De même, le combat reste fidèle à l’original avec un système qui hérite des principes établis affinés au cours de la dernière décennie. Le sentiment est celui de la puissance et de l’agilité avec les coups de poing de Miles Morales à gauche et à droite à partir d’une longue liste de mouvements; en même temps, il esquive et soulève ses ennemis dans les airs, pour continuer à connecter des combos qui se terminent par des mouvements extravagants assaisonnés de gros plans stylisés de caméra.

Mais n’oublions pas que ce Spidey est totalement nouveau, donc en dessous de son répertoire de mouvements, il ajoute maintenant des caractéristiques spéciales, que vous découvrirez au fur et à mesure que l’histoire avance. Ainsi, Miles Morales peut exécuter des attaques spéciales en reliant les coups et en esquivant les assauts de ses ennemis, déchaînant son arsenal d’arachnides dans de puissantes attaques électriques qui assomment ses adversaires.

“Miles Morales est agile, intelligent et charismatique, mais ce n’est pas un détective”

En même temps et fidèle au matériau source, Miles Morales peut se fondre dans l’environnement et devenir pratiquement invisible. Cette fonctionnalité ouvre des opportunités de furtivité avant et pendant le combat, ce qui se traduit par un amalgame satisfaisant d’action et de subterfuge qui brille dans les situations difficiles. Malheureusement, les sections furtives requises par le script, par exemple lorsque vous devez enquêter avec cette compétence, ne sont pas les meilleures activités du pack: Miles Morales est agile, intelligent et charismatique, mais ce n’est pas un détective.

Malgré ce qui précède, ce qu’est Miles Morales est son propre Spider-Man, et nous le disons grâce à l’injection de personnalité qu’il reçoit. Nous ne disons pas cela parce qu’il est un nouveau personnage, mais parce qu’il respire le style et la personnalité à chaque bouffée d’air frais qu’il prend: de ses gestes et langage corporel à ses actions involontaires. Par exemple, la façon dont il pirouette à chaque swing de sa toile en dit long sur son comportement et sa personnalité. La même chose peut être dite pour ses performances au combat, en particulier dans les gros plans dramatiques lors de tueries contre des ennemis. Malgré tout ce qui précède, nous pensons que l’opportunité de changer la présentation du personnage a été manquée car, au final, Miles Morales ne diffère pas de son prédécesseur bien qu’il soit fondamentalement différent.

D’autre part, comme nous l’avons dit, cette aventure est une expansion et ne partage donc pas toute sa portée ou sa vision par rapport à la livraison d’origine et vous pouvez percevoir une approche mieux ciblée des activités que vous trouverez à travers Manhattan au cours de votre aventure. . Dans Spider-Man: Miles Morales vous attend la recherche traditionnelle d’activités éparpillées sur toute la scène, qui, cette fois-ci prennent la forme de missions secondaires, de crimes et de chasses d’artefacts et d’autres activités sur les toits et les parcs. de Manhattan. Par exemple, le précédent Spider-Man a laissé une série de formations virtuelles pour Miles Morales à surmonter afin d’acquérir de précieuses compétences; il y a aussi les colonies pleines d’ennemis, des boîtes pleines d’outils, entre autres. En bref, la variété n’est pas si large, mais elle remplit pour vous occuper lorsque vous terminez l’histoire principale et plus tard lorsque vous la terminez.

Toutes les activités vous récompensent avec des artefacts que vous utilisez pour améliorer votre costume. Et en parlant de costumes, dans Miles Morales, vous pouvez débloquer plus d’une poignée de tenues étonnantes et colorées. La chose intéressante à propos de ceux-ci est que chacun déverrouille un modificateur que vous pouvez utiliser conjointement avec d’autres pour transformer vos capacités; Il faut préciser que cela ne signifie pas que chaque combinaison a un comportement unique.

“La variété n’est pas si large, mais elle est satisfaisante pour vous tenir occupé pendant que vous terminez l’histoire principale et plus tard lorsque vous la terminez”

Miles Morales devient puissant à chaque action qu’il entreprend et gagne des points d’expérience qu’il dépense sur un arbre de compétences divisé en combat, pouvoirs spéciaux et furtivité. La seule chose que nous n’avons pas aimé, c’est qu’il est limité par niveau, c’est-à-dire que vous ne pourrez apprendre aucune compétence à moins que vous ne soyez d’un certain niveau, même si en même temps, ce n’est pas que cela compte beaucoup car vous progressez au même niveau que vous avancez. par l’arbre des compétences. Notre point est que si nous supprimions cette restriction, les progrès ne seraient pas affectés.

Nous prévoyons qu’il ne vous faudra pas plus de 8 heures pour terminer l’histoire principale avec un écart minimum vers les activités secondaires, ce qui représente un nombre considérable d’heures qui sont prolongées avec l’achèvement de tâches supplémentaires et doublées avec le nouveau mode jeu plus. En ce sens … oui, Spider-Man: Miles Morales est considérablement court, mais en a encore assez pour vous divertir pendant longtemps.

Meowles Morales

Concernant la qualité visuelle, nous n’avons aucune plainte d’aucune sorte. Spider-Man: Miles Morales est un jeu qui a l’air extrêmement bien, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous décidez de jouer. Cette critique a été faite à partir de l’expérience sur une PlayStation 5, mais nous l’avons également jouée sur PlayStation 4 et le sentiment est presque le même. Nous mettons l’accent sur “presque le même” car, en général, c’est un jeu qui a l’air bien.

Cependant, sur PlayStation5, vous obtenez une nouvelle dimension de qualité grâce aux fonctionnalités supplémentaires de la console. Par exemple, il nous offre ici le lancer de rayons sur différentes surfaces, de meilleurs modèles de caractères et, en général, une implémentation technologique de meilleure qualité tout au long de ses 2 options vidéo. L’un est le Fidelity, qui donne la priorité à une expérience 4K, avec des effets supplémentaires d’ombrage, de traçage de rayons, avec un nombre de 30 images par seconde qui sont perçues comme stables.

«Chaque seconde, nous avons apprécié la fluidité du combat et l’action rapide alors que nous nous balançions à travers Manhattan.»

L’autre est le mode Perfomance, dont la priorité est d’offrir une expérience à 60 images par seconde, mais en sacrifiant certaines des améliorations du mode fidélité. Cette expérience est celle que nous apprécions le plus et, malgré le manque de résolution, il était très difficile, voire impossible, de remarquer les différences entre les sauts de résolution en milieu de combat. Rappelez-vous, à chaque seconde, nous avons apprécié la fluidité du combat et l’action rapide alors que nous nous balançions à travers Manhattan.

Le verdict est que, si la PlayStation 5 est l’expérience visuelle ultime, la PlayStation 4 n’est pas loin derrière. Il est important de noter que notre expérience a été affectée à plusieurs reprises par des erreurs, par exemple, des objectifs inopérants qui nous ont empêchés de progresser jusqu’à ce que le point de contrôle soit réinitialisé et même des erreurs qui ont gelé notre PlayStation 5. Cela ressemble à une livraison à celui qui manquait de quelques points de pourcentage de vernis dans sa phase finale.

Enfin, il faut mentionner l’implémentation décevante du DualSense, le nouveau contrôleur de console qui est signalé comme l’un des différenciateurs de la génération. On note ici une implémentation quasi par compromis qui n’a pas profité des avantages ou des capacités de la commande de manière percutante. La fonction haptique est oubliable, tandis que les déclencheurs adaptatifs sont à peine utilisés. Quoi qu’il en soit, nous aurions aimé une implémentation avec plus d’imagination, mais pour cela, il faudra attendre plus longtemps.

Verdict

Nous arrivons ainsi au verdict final de Spider-Man: Miles Morales, dont nous dirons que c’est une livraison solide du voisin amical, c’est-à-dire un oui avec toutes les lois qui nous montre que la ville de Manhattan a beaucoup de potentiel à offrir de nouveau et des histoires variées de ce jeune Spidey. Peut-être parlons-nous de la création d’une franchise rentable qui fonctionne avec des modèles de jeu avec une portée et une longueur courtes mais définies, qui ressemble à une compilation d’une série de bandes dessinées précédemment publiée en numéros uniques et qui à l’avenir pourrait être étendue dans un autre. TPB.

Le jeu brille pour offrir une approche personnelle et attachante à son protagoniste, en même temps qu’il utilise les meilleures cartes, en oubliant la progression léthargique de sa version originale. Miles Morales est une personnalité pure et un style inégalé. Conseillé.