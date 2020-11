Un autre jeu dans le genre Cyberpunk?

Le genre Cyberpunk est l’un des plus populaires parmi les fans, car cette combinaison d’éléments présents et futurs donne presque toujours des résultats très intéressants. Ce 2020 en particulier nous a laissé vraiment envie de nous lancer dans l’un de ces jeux grâce à l’arrivée de Cyberpunk 2077, qui a été retardée à plusieurs reprises. Si, comme moi, vous avez hâte de jouer au nouveau CD Projekt RED, alors ce serait peut-être une bonne idée de calmer vos envies avec Ghostrunner.

Oui, Ghostrunner est un autre jeu du genre Cyberpunk qui combine une action de jeu d’épée à la première personne avec des mécanismes de parkour fascinants. En théorie, cela semble très amusant, mais en pratique, est-ce vraiment? Ici, nous vous disons tout dans notre critique écrite.

Dernier espoir de l’humanité

Dans Ghostunner, nous jouons en tant que … enfin, Ghostrunner, un individu mi-homme, mi-machine qui vise à sauver la petite humanité que notre planète a laissée. Après sa quasi extinction, les humains se réfugient dans un endroit appelé Dharma Tower, qui sera bientôt attaqué par quelqu’un connu sous le nom de Keymaster, et que nous devons arrêter à tout prix.

Contrairement à d’autres jeux, le sentiment d’urgence présent dans Ghostrunner semble bien réel, et croyez-moi quand je vous dis que vous voulez terminer chaque niveau le plus rapidement possible. Les ennemis sont capables de vous tuer d’un seul coup, mais il en va de même pour le joueur. Avec notre épée, nous devons trancher tous ceux qui se présentent devant nous, tout en esquivant et en détournant les balles de droite à gauche. Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi un élément parkour qui nous permet de courir sur les murs, ainsi qu’un crochet pour atteindre des structures plus élevées.

Comme je le disais au début, tout cela semble être quelque chose de très excitant, et cela peut vraiment devenir pendant les premiers niveaux, mais il ne faudra pas longtemps avant de découvrir le secret pour terminer chaque scénario. Oui, le jeu propose plusieurs chemins et options pour terminer chaque niveau, mais parmi tous ceux-ci, il y aura toujours une meilleure option que toutes les autres, c’est-à-dire que vous serez plus susceptible de terminer les niveaux en trouvant le chemin idéal, et pas tellement selon votre propre mérite .

Tu vas mourir beaucoup

Je le dirai d’emblée: Ghostrunner n’est pas du tout un jeu facile, même pas quand on pense avoir compris toutes ses mécaniques, Wow, ce n’est pas un Dark Souls ou quelque chose comme ça, mais ne pense pas que tu pourras le finir facilement. C’est un jeu qui exigera votre attention à tout moment, car comme je l’ai déjà dit, les ennemis sont capables de vous tuer en un seul coup.

Une partie de cette difficulté réside dans le positionnement des ennemis, car il est à noter que pour terminer chaque niveau, il faudra en avoir fini avec toutes les menaces présentes, donc pas de sauts d’affrontements. Parfois, cela peut être un peu frustrant, car certains ennemis sont cachés sur des plates-formes ou des murs, et il est impossible de voir quand ils nous attaquent. Il s’agira de mémoriser un niveau pour pouvoir le terminer de manière satisfaisante.

Le jeu est difficile, mais il parvient à équilibrer cette difficulté avec un système de points de contrôle généreux. Chaque fois que vous mourrez, vous apparaitrez très proche de l’endroit où vous vous êtes arrêté, vous aurez donc un nouveau souvenir de l’endroit où se trouvait chaque ennemi et de la route que vous avez empruntée précédemment. La mauvaise nouvelle est que le jeu ne sauvegarde pas avant la fin de chaque niveau, donc si vous décidez d’arrêter au milieu d’un niveau, vous devrez recommencer à zéro la prochaine fois.

Si vous aimez les plateformes, vous serez heureux de savoir qu’il existe des sections sans ennemi de Ghostrunner où vous devez trouver le meilleur moyen de progresser sans tomber par-dessus bord. Les mécanismes de parkour et de crochet fonctionnent assez bien, et les commandes sont généralement très réactives, donc réussir l’une de ces sections est très confortable.

Cela peut être très répétitif

Chacun des éléments de Ghostrunner fonctionne assez bien, et en plus de la progression personnelle, il n’y a pas de système en tant que tel qui nous donne de nouveaux éléments de gameplay. Autrement dit, vous utiliserez les mêmes mécanismes du début à la fin.

Comme je vous l’ai dit il y a quelques paragraphes, la meilleure façon de terminer chaque niveau dans Ghostrunner ne repose pas tant sur vos compétences, mais sur la recherche du chemin idéal que ses développeurs ont créé pour le joueur, en laissant un espace très limité pour implémenter de nouvelles mécaniques. de jeu tout au long de l’aventure.

Si cela ne vous dérange pas de répéter les mêmes scénarios encore et encore, il existe également la possibilité de sélectionner un niveau et d’essayer de le terminer le plus rapidement possible ou avec le moins de morts possible.

Un très bel apéritif

Honnêtement, je ne savais pas à quoi m’attendre quand je suis entré dans Ghostrunner et à ma bonne chance, j’en suis sorti très satisfait. Le jeu n’est pas très long, et selon votre capacité vous pourriez le terminer entre 8 et 10 heures, mais c’était un excellent voyage.

Le combat est satisfaisant et gratifiant, et les commandes de parkour et de crochet sont précises et réactives. Le titre est également très bien optimisé, et sur une GTX 1080 j’ai réussi à maintenir une stabilité de 60 images par seconde en résolution 1080p et sans aucune perte d’image.

Ghostrunner est un excellent titre pour ceux qui recherchent une aventure rapide et frénétique avec des éléments d’action et de plateforme dans un monde cyberpunk, qui est malheureusement affecté par ses limites en matière de gameplay et de level design.