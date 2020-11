Un classique est de retour

En 2010, Criterion Games a sorti l’un des meilleurs opus de la franchise Need for Speed. On parle bien sûr de Hot Pursuit, qui à ce jour est considéré comme l’un des favoris des fans de cette saga de courses d’arcade. Des commandes incroyables, ainsi qu’une large sélection de véhicules, ont fait de ce titre un épisode fantastique qui, en son temps, s’est imposé comme une expérience incontournable pour les fans de course. Dix ans plus tard, Stellar Entertainment Limited, avec l’aide d’EA, a été chargé de donner une nouvelle vie à ce jeu et dans cette revue, nous allons vous dire comment ils ont quitté Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Ce que vous apprenez bien …

L’un des éléments les plus acclamés de Hot Pursuit n’était pas seulement les courses excentriques et les poursuites policières, mais la façon dont chaque voiture se sentait et sa facilité de conduite. Les commandes étaient tout simplement géniales, réactives et précises, nous permettant d’exécuter nos commandes sans trop de problèmes. Ce même sentiment peut être ressenti dans le remaster, et une fois que vous aurez mis la main sur les commandes, vous vous sentirez comme chez vous. Bien sûr, si vous avez joué à l’original il y a dix ans.

Vous vous souviendrez sûrement que le Hot Pursuit original était équipé de quelque chose appelé Autolog. Fondamentalement, il s’agit d’une série de classements dans lesquels vous allez rivaliser avec vos amis pour voir qui est le meilleur. Chaque événement avait son propre Autolog dédié, et le jeu vous informait chaque fois que quelqu’un battait votre record. Sans aucun doute, c’était un excellent ajout qui a réveillé notre côté compétitif chaque fois que nous voyions les notifications apparaître à l’écran, et la bonne nouvelle est qu’Autolog est de retour dans cette remasterisation et avec le jeu croisé inclus. Une autre bonne nouvelle est que le système fonctionne à merveille.

Bien sûr, il existe également un mode multijoueur “traditionnel”, dont nous parlerons plus tard. Pour l’instant, nous allons nous concentrer un peu plus sur le gameplay et les principes de base de Hot Pursuit, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas très familiers avec le concept de base du jeu.

Suivez la loi ou défiez-la

Dans Hot Pursuit, nous prendrons le contrôle des policiers et des coureurs alors qu’une lutte pour la suprématie se déchaîne dans Seacrest Conty, le lieu fictif dans lequel se déroule ce titre. En étant capable de jouer les deux côtés de la justice, il y aura des moments où nous devrons échapper à la police ou arrêter des courses illégales.

Le jeu récompense constamment le joueur grâce à un système de progression de niveau satisfaisant. Chaque “faction” a sa propre progression, et chaque fois que vous montez de niveau, vous obtiendrez de nouvelles voitures, de nouvelles classes avec des coureurs plus rapides et des équipements tels que des pointes, des détonateurs EMP et des barricades de police. Surtout lorsque vous débutez, le système vous récompensera constamment. Inutile de dire que ce système permet à Hot Pursuit d’offrir de nombreuses heures de plaisir, même si la magie s’estompe rapidement.

Même s’il y a des tonnes d’événements à apprécier, il ne faudra pas longtemps avant de recommencer à voir les mêmes morceaux encore et encore. Oui, il est possible de jouer en “mode libre”, mais sans avoir d’objectif à compléter, le gameplay n’a pas de sens. À moins que vous ne cherchiez à vous détendre et à conduire tranquillement sans que rien ni personne ne vous obstrue.

“Nouveau contenu

Need for Speed: Hot Pursuit Remaster comprend tous les DLC précédemment publiés pour le jeu original, mais il n’y a vraiment rien de «nouveau» au-delà de cela. Bien sûr, étant une remasterisation, il existe également quelques nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de vous familiariser avec les jeux actuels, comme un mode photo.

Pour les collectionneurs et les passionnés de voitures, ses développeurs ont mis en place un nouveau garage qui vous permet d’observer en détail tous les véhicules que vous avez débloqués jusqu’à présent.

En plus du DLC et des éléments mentionnés précédemment, ce remaster propose un nouveau système de personnalisation de vos voitures. Dans l’original, il n’était possible de choisir que certaines couleurs prédéterminées, mais vous avez maintenant à votre disposition une vaste palette de couleurs afin que vous puissiez appliquer le style que vous préférez.

Visuellement, Need for Speed: Hot Pursuit n’a pas l’air trop mal, et la remasterisation fait un travail décent pour souligner à quel point ces nouveaux graphismes sont bons, mais j’admets qu’il n’a pas été à la hauteur de cette section. Les véhicules ont un nouveau niveau de détail qui vous fera certainement apprécier encore plus, mais le vrai saut vient avec la possibilité de jouer à 60FPS, bien que cela ne soit possible que sur PS4 Pro et Xbox One X.

Presque un excellent remaster

Need for Speed: Hot Pursuit Remaster ressemble à ce vieux jeu de 2010, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Bien que le traitant essentiellement comme un “remastering”, je ne le considère pas non plus comme le terme correct, car comme je l’ai déjà dit, très peu de choses ont été faites dans les visuels pour le justifier.

Malgré ce qui précède, je peux affirmer avec certitude que Hot Pursuit est toujours une expérience très amusante et simple, et c’est précisément ce niveau de simplicité qui le rend si satisfaisant lorsque vous frappez les pistes de course, que ce soit en tant que flic ou coureur. Si vous étiez fan de l’original, je ne saurais trop recommander ce remaster.