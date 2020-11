La nouvelle génération est arrivée

Il semble que c’était hier quand en 1994, Sony a décidé de lancer sa première console dédiée aux jeux vidéo après avoir rompu une relation prometteuse avec Nintendo. Le travail de Ken Kutaragi n’a pas tardé à porter ses premiers fruits et en très peu de temps, la nouvelle PlayStation s’est positionnée comme l’une des plateformes préférées de tous les joueurs. Une nouvelle légende était née et à partir de ce moment-là, on a seulement vu comment elle s’est développée tout en forgeant un héritage difficile à égaler. Au milieu de cette 2020 chaotique, la PlayStation 5 sera lancée avec l’une des fonctionnalités les plus impressionnantes que nous ayons eu à voir depuis longtemps: le DualSense. Le nouveau nouveau contrôle de l’importante marque va bien au-delà de ce que nous avons imaginé, réinventant de nombreuses conventions sur ce que nous entendions par «contrôleur de jeu moderne». Pour démontrer tout ce potentiel, nous avons la spectaculaire salle de jeux Astro.

Une fois de plus, l’équipe ASOBI de Japan Studio saute sur le ring pour tenter de démontrer les capacités d’un matériel PlayStation. Sa première tentative a été faite avec The Playroom, une démo technique de la PS4 dans laquelle on a vu naître Astro. Plus tard, au milieu de nombreux doutes sur le potentiel du PSVR, ces vrais génies ont lancé Astro Bot Rescue Mission, un jeu complet qui a enseigné ce qui peut être fait au niveau de la mécanique de jeu avec un titre de réalité virtuelle. Connaissant les capacités de l’équipe japonaise, Sony a décidé de leur confier la tâche de créer un autre jeu qui va maintenant démontrer de première main ce dont un DualSense est capable avec toute sa technologie haptique. Je suis heureux de vous dire qu’ils ont non seulement réalisé ce que je vous décris, faisant d’Astro’s Playroom le jeu idéal pour lancer votre PS5, mais ils nous présentent également une grande célébration pour l’arrivée d’une nouvelle génération de PlayStation et tout l’énorme héritage de la marque. Le meilleur de tous? C’est un jeu pré-installé sur toutes les PS5 sans frais supplémentaires ni besoin d’abonnements ou quoi que ce soit.

Une fête appelée PlayStation

Avant de continuer à vous dire spécifiquement comment Astro’s Playroom possède les capacités impressionnantes du DualSense, je pense qu’il est sage de vous parler des autres choses que vous ignorez probablement à propos de ce jeu, car en fait, nous parlons d’un titre court, mais très complet dans lequel nous sommes sûrs, vous passerez un moment vraiment inoubliable, surtout si vous êtes fan de PlayStation depuis un moment.

Très grossièrement, nous pourrions dire qu’Astro’s Playroom est un jeu de plateforme en trois dimensions mettant en vedette qui, pour moi, est la véritable mascotte de PlayStation. Après avoir passé une intro dans laquelle on vous donne un avant-goût de ce que le contrôle peut faire, nous apparaissons dans une sorte de hub à partir duquel nous pouvons nous distribuer à quatre niveaux différents qui sont divisés en sections, chacune avec un thème très spécial et avec vos propres idées. Je répète que c’est un jeu plus qu’une simple démo technique.

Vous vous rendrez sûrement compte dans peu de temps que ce hub central dont je parle est une belle représentation de l’intérieur d’une PS5. Oui! L’idée générale de la Playroom d’Astro est que nous sommes à l’intérieur d’une PlayStation 5 et que chacun de ses niveaux représente les différents systèmes de la console: Cooling Springs, GPU Jungle, SSD Speedway et Memory Meadow, ce sont les beaux domaines que vous allez parcourir dans lequel en plus d’en savoir beaucoup plus sur le fonctionnement de la console et son contrôle innovant, vous rencontrerez des dizaines de références à l’histoire de PlayStation.

C’est comme ca. Je pense que la meilleure façon de décrire la salle de jeu d’Astro est cette énorme fête qui hurle sur PlayStation de la première minute au générique de fin et même après. La façon dont le jeu vous reçoit et la musique qu’il utilise pour le faire, ce fut un moment plein de magie qui a réussi à me donner l’impression d’entrer dans une toute nouvelle aventure, et dans un voyage avec la PS5 qui nous a sûrement en magasin. beaucoup de surprises.

Au cours de votre visite de ces niveaux que je mentionne, vous trouverez toutes sortes de références directes et indirectes à l’histoire de la PlayStation depuis qu’elle est née en tant que marque en 1994. Le plus cool à propos de tout cela est qu’il ne se réfère pas seulement aux jeux des studios First Party de Sony, mais aussi, nous voyons des tiers qui ont contribué à faire de la marque ce qu’elle est aujourd’hui. Capcom, Konami et d’autres grandes franchises d’éditeurs font leur apparition à cette incroyable fête.

Les niveaux de Playroom d’Astro ne sont pas seulement des salles pour démontrer les capacités de DualSense et c’est tout. Ce sont des espaces extrêmement bien conçus et structurés dans lesquels il y a pas mal de secrets à trouver. Des rendus détaillés de morceaux de l’histoire de PlayStation aux tuiles qui composent une peinture murale incroyable, le jeu regorge d’objets de collection que vous voudrez sûrement collectionner à tout prix. Mais bon, combien de temps dure l’aventure? Ma première passe a été passée en un peu plus de trois heures, cependant, ce temps a doublé à cause de cette même obsession de rassembler tous ces objets que vous pouvez d’ailleurs apprécier en détail et même interagir, dans une pièce spéciale.

Sur le plan graphique, nous n’avons peut-être pas quelque chose d’aussi coloré que les autres jeux qui font leurs débuts sur la PS5, mais je pense que nous serions aussi un peu aveugles de ne pas voir qu’Astro’s Playroom est un titre qui est affiché en 4K natif à 60 images par minute. deuxièmement, extrêmement stable, sans parler du travail impressionnant que l’équipe ASOBI a fait dans la direction artistique avec toutes ces références à la PlayStation, et le niveau de détail absurde dans les scénarios. Encore une fois, je veux souligner la musique composée par Kenneth CM Young pour ce jeu. Tout simplement spectaculaire.

DualSense, la prochaine étape

La commande ou le contrôle de n’importe quelle console est une partie essentielle, car nous parlons essentiellement du lien direct que nous, en tant qu’utilisateurs, avons avec le logiciel qui nous est présenté à l’écran. Il est logique de penser que dans ce domaine il n’y a pas grand chose à innover, car depuis de nombreuses années maintenant, on pourrait dire que nous avons des contrôles presque parfaits. Cependant, pour le développement de la PS5, Sony a décidé d’aller plus loin avec le DualSense, en nous présentant un matériel vraiment impressionnant pour la fraîcheur et la nouveauté de leur concept.

La salle de jeux d’Astro est la démonstration parfaite de toutes ces nouvelles capacités haptiques du DualSense, qui n’ont pas laissé l’impression que les jeux pourraient changer de manière significative tant que les développeurs continueront à les utiliser à l’avenir. Un énorme potentiel est là, il faut juste voir que ça prend vraiment le jus que l’on espère après avoir apprécié ce premier regard. Non, ce n’est pas tout un gadget ou quelque chose de superficiel, c’est de la pure innovation qui pourrait fortement impacter notre façon de jouer.

Je pense que la meilleure façon de décrire le fonctionnement des vibrations sur le DualSense serait de la comparer un peu à ce que Nintendo a fait récemment avec le HD Rumble sur le commutateur, seulement maintenant, à un nouveau niveau. L’une des parties les plus intéressantes de tout cela est que la vibration est ressentie en 3D, c’est-à-dire que vous pouvez sentir d’où viennent les objets autour de vous ou vers quel point le vent souffle par exemple. Un autre point très important est à quel point cela peut être subtil et délicat. C’est super choquant de voir à quel point il est facile de faire la distinction entre une tempête de sable où vous sentez clairement chaque grain qui vous entoure et une légère bruine où vous pouvez détecter chaque goutte d’eau qui frappe votre personnage. Sans parler de la façon dont ils parviennent à ce que vous puissiez distinguer différents matériaux dans votre position. Ce n’est pas la même chose de marcher sur du métal que sur du verre, par exemple.

Toute cette vibration est incroyable, mais là où votre bouche tombera vraiment au sol, ce sera lorsque vous ressentirez les fonctions haptiques des R2 et L2 du DualSense. Les déclencheurs de contrôle de la PS5 peuvent modifier leur résistance en un clin d’œil grâce aux mécanismes de haute technologie que le contrôle a à l’intérieur. Ressentir la résistance générée par un arc qui est tendu pour tirer une flèche est quelque chose que nous n’avions tout simplement pas expérimenté. Cet aspect spécifique est très exploité tout au long de l’aventure Astro’s Playroom, vous passerez donc du pilotage d’une combinaison à ressorts au pilotage d’une petite fusée. C’est vraiment de la magie noire que nous avons encore du mal à expliquer.

Je sais parfaitement que tout ce qui a été dit à propos de DualSense par ceux d’entre nous qui l’ont déjà expérimenté peut sembler exagéré, et la vérité est que l’expliquer en aucune façon ne rend pas justice à ce qu’est cette technologie. Malgré cela, je vous mets fermement au défi de ne pas être complètement surpris par ce que le contrôle de la PS5 est capable de faire une fois que vous l’avez entre vos mains et bien sûr, de ne pas imaginer tout ce qui pourrait être fait dans les différents genres de jeux qui existent.

Avec Astro, vous devez sortir votre PS5

A chaque fois qu’une nouvelle console entre dans nos vies, nous sommes envahis par le doute: “avec quel jeu dois-je la sortir?” Je comprends bien que l’excitation pour Spider-Man: Miles Morales est super et que bien sûr, Demon’s Souls a l’air hors de ce monde, mais croyez-moi quand je vous dis que dès que votre PS5 est prête, ce que vous devez faire avant toute autre chose, est de commencer à jouer à la salle de jeux d’Astro. Vous aurez du temps pour les autres jeux, c’est celui qui vous fera vraiment sentir dans une toute nouvelle génération de consoles capables de faire des choses que certainement, quelque chose comme la PS4 ne pourrait pas.

Inutile de faire plus de recommandations sur ce qu’est la Playroom d’Astro, car en plus d’être idéale pour tout type de joueur indépendamment de son âge ou de son expérience, c’est quelque chose qui est entièrement gratuit et pré-installé sur votre PS5, sans avoir à payer quoi que ce soit d’autre, ou vous devez même attendre un téléchargement ou quoi que ce soit, le jeu est prêt à être apprécié. Je ne peux pas penser à une meilleure façon d’avoir commencé la vie de la nouvelle console PlayStation, car au-delà du fait que le nouveau jeu de Japan Studio est la démo parfaite de la raison pour laquelle le DualSense est si spécial, c’est une grande célébration sur le grand héritage de la marque.

La nouvelle génération a commencé.