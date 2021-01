Le développeur indépendant Hyperstrange finalise les détails de la prochaine première de son premier titre sur la console Joy-Con, il s’agit de Arbalète Bloodnight, un jeu de tir à la première personne et une arène de combat se déroulant dans un monde de terreur et de sang, dans lequel nous devons maîtriser les pouvoirs cachés d’une puissante arbalète automatique et lutter pour chaque seconde de survie contre une horde démoniaque implacable, en tenant compte cette partie du défi est de mourir et de revenir encore et encore, comme c’est la coutume du genre roguelike. La date de sortie sur Nintendo Switch est vendredi 29 janvier, et voici sa bande-annonce de présentation:

Trailer de l’arbalète Bloodnight (Nintendo Switch)

Chasser. Mourir. Revenez à la chasse. En 1139, le deuxième concile du Latran convoqué par le pape Innocent II a prononcé un anathème sur l’utilisation de l’arbalète. Le conseil considérait son pouvoir imparable comme impie, démoniaque par nature. Ils n’avaient pas entièrement tort. Le Coven of Crossbow, un ancien ordre de chasseurs qui juraient de protéger l’équilibre entre les forces du ciel et de l’enfer, prévalut contre toute attente. En 1666, alors que le feu et la peste ravageaient Londres, le Coven affronta son plus grand défi à ce jour. L’horreur antique de l’au-delà a fait son chemin dans notre réalité. Dans son sillage, des légions de créatures cauchemardesques apparaissent dans l’obscurité. La nuit du sang est sur nous, que la chasse commence! Traits: Arbalète arcanique avec plusieurs modes de tir, alimentée par les esprits déviants de votre proie Mécanique de mouvement fluide récompensant les compétences avec des tirets, des sauts et des sauts de lapin. Attaque spéciale dévastatrice qui prend du temps à se recharger et qui est mieux utilisée à des moments stratégiques Bouton de réapparition instantanée et réapparition rapide après la mort, pour que vous puissiez rester immergé dans le jeu. Six types d’ennemis en deux variantes, inondant constamment la cour couverte de nuit de l’ancienne abbaye profanée qui devient le théâtre de votre combat. Voir également Système de classement mondial pour affronter des amis et des inconnus. Par les développeurs de Postal: Brain Damaged and Elderborn vient Crossbow: Bloodnight, un jeu de tir d’arène trépidant dans un monde d’horreur et de sang. Maîtrisez les pouvoirs cachés de votre arbalète automatique et combattez pour chaque seconde de survie contre une horde démoniaque implacable!

La source

en relation