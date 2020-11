Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En juin de l’année dernière, Xbox a annoncé lors de sa conférence E3 2019 que la série PC Crossfire FPS arriverait sur consoles, grâce au lancement de CrossfireX. Bien que nous ayons entendu parler du projet ces derniers mois, il n’y avait aucune information au-delà du fait qu’il ferait ses débuts à un moment donné en 2020. Malheureusement, les mois ont passé et une date de sortie ne s’est pas solidifiée. La mauvaise nouvelle est qu’il a été annoncé aujourd’hui que le jeu était retardé.

Grâce à une déclaration officielle du compte Twitter du jeu, les responsables du jeu ont fait le point sur le processus de développement et ont malheureusement confirmé que le titre n’arriverait pas en 2020.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sony et Tencent produiront un film CrossfireX.

CrossfireX a été retardé en raison du coronavirus

Ce jeu est géré par Smilegate Entertainment et Remedy Entertainment. Le studio de création d’Alan Wake and Control est responsable du mode campagne du jeu, tandis que le premier est en charge du multijoueur. Selon le communiqué, “après de longues délibérations”, l’équipe du projet a décidé de reporter le titre jusqu’en 2021 car l’équipe de Smilegate Entertainment était particulièrement touchée par le coronavirus (COVID-19), qui représentait des défis en développement. .

Avec le temps supplémentaire que gagnera le studio, il espère réaliser la proposition que l’équipe aspire à créer. La société n’a pas proposé de date de sortie ou de fenêtre précise, mais a déclaré qu’elle partagerait plus de détails à l’avenir. Nous vous rappelons qu’il y a quelques mois, il y avait une période d’essai à laquelle les joueurs Xbox One avaient accès.

Une annonce importante concernant le développement de # CrossfireX: pic.twitter.com/8L1qzgcHvw – CrossfireX (@PlayCrossfireX) 19 novembre 2020

Que pensez-vous de ce retard? Vous attendiez-vous à pouvoir jouer à CrossfireX cette année? Dites le nous dans les commentaires.

Jusqu’à présent, on sait que Smilegate Entertainment et Remedy Entertainment travaillent sur le développement de CrossfireX pour Xbox One et Xbox Series X | S. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce titre si vous visitez leur dossier ou si vous lisez cette interview que LEVEL UP a faite avec Remedy Entertainment.

