Nouvelles offres et défis pour le jeu vidéo tank pour une durée limitée.

Crossout, le F2P post-apocalyptique de Divertissement Gaijin et Jeux Targem, a confirmé depuis son site officiel l’arrivée de nouveaux autocollants uniques dans le jeu. Il vous permettra d’accéder à de nouveaux designs en échange de pièces de monnaie pendant deux semaines. Différents packs sont disponibles, dont le pack Pure Madness, le pack Division territoriale ou The Art of the Wasteland. Vous pouvez les obtenir jusqu’à la prochaine fois 3 février.

Saisissant la nouvelle année, Gaijin a lancé une série d’offres dans le Microsoft Store pour la Xbox One Crossout pour une durée limitée. Il y a quatre packs disponibles avec de nouveaux équipements pour les véhicules qui seront disponibles pour les utilisateurs jusqu’à la prochaine fois 25 janvier. Consultez le site officiel pour connaître le contenu des packs disponibles dans la promotion, que Gaijin elle-même a énumérés sont les suivants:

Pack “L’inventeur”

Pack Arachnophobie

Pack “Forces d’assaut: Tango-1”

Pack “Adrénaline”



Crossout vous emmène au combat avec des joueurs affamés de sang dans des batailles où des bolides lourdement armés livrent de la poudre à canon, du caoutchouc brûlé et du métal. Le logiciel peut être lu en PC, PS4 et Xbox One. Jouez gratuitement à Crossout et entrez dans une véritable mêlée de pilotes du monde entier.

En savoir plus: Crossout, Gaijin Entertainment et Targem Games.

