Rogue-lite est un genre compliqué, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les développeurs. Créer une œuvre dans laquelle le joueur perd constamment une grande partie de sa progression, pour recommencer un jeu presque à partir de zéro, danser sur la ligne entre accrocher le joueur pour surmonter ou frustrer et abandonner. Aujourd’hui il faut analyser un titre de ce genre: Crown Trick, développé par NExT (non, ce n’était pas nous, il manque un “N” à la fin) Studios. Voyons maintenant si ce titre parvient à franchir les barrières que le voyou met sur les utilisateurs et qui finissent par déterminer si c’est un jeu agréable ou non.

Une fille et sa couronne contre le royaume des cauchemars

A cette occasion, notre protagoniste est Elle, une jeune femme qui, sans se souvenir de son passé, se retrouve plongée dans le dangereux royaume des cauchemars. Dans un petit court métrage d’animation sublime, nous voyons comment certains monstres poursuivent la petite fille, mais de nulle part une couronne parlante émerge qui l’aide à y mettre fin. Après le danger, et nous nous mettons au travail, la créature nous met non seulement dans une situation, mais se joint également à nous dans notre tâche. Cet endroit mystérieux est dirigé par Vlad, un puissant méchant que nous devons détrôner, et son armée de terribles créatures. Au fil de l’aventure, nous découvrons de nouvelles informations sur l’histoire, que ce soit dans des documents ou à travers des conversations que nous avons avec la couronne ou les autres personnages que nous rencontrons.

Ce que nous vous avons dit n’est rien de plus qu’un échantillon de plus de ce que le genre du voyou, a évolué. Au début de la génération on trouve des jeux dont la composante narrative était presque nulle. L’exemple clair en est The Binding of Isaac, un titre qui a inspiré beaucoup de ceux qui sont venus plus tard, mais avec un minimum d’éléments narratifs. Mis à part la tradition intrinsèque à ses objets et scénarios, nous n’avons que les cinématiques initiales, ainsi que les petites fins lorsque nous parvenons à les déverrouiller. Maintenant, cependant, dans ce qui est une évolution claire du genre, nous trouvons de plus en plus de jeux qui, sans perdre leurs composants de base, tels que l’aléatoire ou avoir à démarrer chaque jeu presque à partir de zéro, nous racontent une histoire. Des jeux comme Children of Morta ou Crown Trick lui-même, suivent cette nouvelle tendance.

Crown Trick change le rythme, mais aussi la marche

Bien que, bien que l’existence d’un noyau narratif dans l’aventure soit quelque chose de positif, dans un voyou, la section la plus importante est le gameplay et le fonctionnement de ses mécanismes. À cet égard, Crown Trick fait quelque chose de différent de la plupart des autres représentants du genre; changer la frénésie et les compétences dans la poursuite du calme et de la stratégie. Au risque de trop tomber par rapport aux autres jeux, je pense qu’il est important de le faire, car nous n’allons pas trouver un rogue-lite à utiliser, où la difficulté est augmentée par le nombre d’éléments qui font des dégâts sur l’écran, atteignant dans certains cas, devenir un enfer de balle. Cette fois, nous avons tout le temps du monde pour décider de nos mouvements, alors la difficulté de la situation est marquée par les actions que l’on décide de prendre, la forme de la scène et la situation des ennemis et de leurs attaques. Une manière alternative d’appréhender le genre qui, bien qu’elle frappe en premier les vétérans du genre, est une bouffée d’air frais.

Maintenant, quels composants stratégiques ont lieu dans ce jeu? Le principal d’entre eux, qui donne le rythme, est la division des niveaux en grilles et le système de décalage. Chaque étape ou action que nous faisons est un tour dans lequel les ennemis effectuent une action spécifique, que ce soit en mouvement, en effectuant une attaque ou un sort. Cela signifie que nous devons toujours réfléchir attentivement à notre prochain déménagement. De leur côté, ces cases ont également une influence sur le choix de l’arme à utiliser, puisque chacune a une zone d’effet spécifique, par exemple, les haches attaquent dans toute la zone autour de notre personnage, tandis que les haches attaquent Les lances attaquent les deux cases suivantes dans la direction que nous choisissons.

Les objetsLes armes, parmi elles, sont une autre des forces de ce type de jeu, car, ajoutées à notre capacité et à notre façon d’agir, ce sont eux qui finissent par déterminer si un jeu est bon ou pas. Armes, en plus de celles mentionnées ci-dessus, il existe de nombreux types, épées, poignards, pistolets, fusils, etc. Tous, avec les reliques, qui offrent des améliorations passives, ainsi que les objets activables offrent beaucoup de variété et de possibilités en matière de jeu. Nous pouvons également interagir avec la scène, en utilisant des éléments électriques dans l’eau ou la combinaison mortelle d’armes d’attaque au feu avec des barils de pétrole.

D’un autre côté, nous avons des ennemis, de nombreux types, chacun avec sa propre conception, zone, schéma d’attaque et mouvements spécifiques. De plus, nous trouvons deux types d’ennemis spéciaux, les boss et les membres de la famille. Les boss, avec une résistance et une force supérieures aux autres, sont toujours à la fin de chaque phase et mettent tout notre arsenal à l’épreuve. Avec une courbe de difficulté très bien mesurée, chaque fois que nous allons plus loin dans le royaume des cauchemars, nous sommes confrontés à un adversaire plus fort. Leurs mouvements et leurs schémas d’attaque font que l’échec du joueur à décider peut être mortel, ils exigent donc une concentration supplémentaire de la part du joueur. Il y en a plusieurs par zone, donc le chef de zone peut basculer entre les parties. L’autre type que nous avons mentionné, les familiers, se situe quelque part au milieu du pouvoir entre les ennemis de base et les boss. La différence est que, lorsque nous les vainquons, ils “nous rejoignent”, ce qui nous permet d’utiliser deux de leurs attaques. Nous pouvons avoir deux de ces parents avec nous.

Nous devons garder à l’esprit que, malgré toutes les possibilités que nous avons, nous pouvons mourir, en fait, ce serait étrange de ne pas le faire, que se passe-t-il alors? Au début de l’analyse, nous avons déjà commenté que l’un des obstacles qu’une étude trouve lors du développement d’un rogue-lite est de savoir comment faire en sorte que le joueur, bien qu’il doive repartir de zéro lorsqu’il meurt, a le sentiment qu’il n’a pas perdu son progression, ou du moins une partie de celle-ci. Crown Trick résout cette facette d’une manière que d’autres ont déjà utilisée, des exemples comme Rogue Legacy ou Enter The Gungeon me viennent à l’esprit, où avant chaque match, nous avons l’occasion de visiter un lien dans lequel améliorer notre personnage. Ce titre fonctionne de la même manière, en utilisant une monnaie spéciale que nous collectons au fur et à mesure que nous progressons dans les donjons, pour pouvoir acheter des améliorations permanentes pour Elle. Bien sûr, pour cela, nous devons d’abord trouver ses habitants dans les différents niveaux et les libérer, afin qu’ils puissent se rendre à cet endroit. Nous pouvons obtenir des améliorations de dégâts directs grâce à notre potion de soins ou augmenter la capacité de trouver des objets rares, entre autres. Il y a beaucoup de branches dans lesquelles approfondir et cela fera que, chaque fois que nous entrons dans le cauchemar, nous le faisons en étant plus fort.

Crown Trick – Un rogue-lite différent, mais avec une excellente exécution

Crown Trick nous apporte une manière différente de comprendre rogue-lite, plus calme et avec un rythme totalement différent de celui habituel.. La stratégie fournie par le mouvement par carrés et le combat au tour par tour sont très bien exécutés, créant un jeu tellement exigeant, qu’il vous oblige à bien réfléchir avant d’agir, comme satisfaisant, lorsque vos plans se déroulent bien. Sa courbe de difficulté est remarquablement mesurée, de sorte qu’elle grandit au fur et à mesure que le joueur apprend ses mécanismes. Cerise sur le gâteau, sa section artistique, avec de très bons designs de personnages, d’ennemis et de décors, ainsi qu’une section sonore assez décente. Un must si vous aimez les titres voyous ou de stratégie. La durée dépend de nombreux facteurs, de la chance que nous avons quand il s’agit de trouver nos armes, ainsi que de la propre capacité du joueur; Cependant, étant donné un chiffre, je le fixerais entre 20 et 30 heures. Alors, si cela vous intéresse, n’hésitez pas à l’acheter, car son prix est tout à fait correct pour le produit proposé: 19,99 € dans l’eShop.

Nous avons analysé Crown Trick grâce à un code numérique fourni par Team17. Version analysée: 1.0.1

Le voyou et la stratégie en parfaite harmonie

Crown Trick est un titre qui mélange les éléments aléatoires et répétitifs du rogue-lite avec un combat au tour par tour beaucoup plus stratégique. Il satisfera également les adeptes de ces genres car il le fait tout en conservant l’essence des deux. Avec une courbe de difficulté très bien mesurée, de beaux graphismes et une histoire intéressante, Crown Trick est l’une des surprises de cette année.

AVANTAGES

Les possibilités offertes par le combat au tour par tour pour achever nos ennemis. Si nous nous efforçons, nous pouvons être très créatifs

La conception des personnages, des ennemis et des différentes zones

Sa courbe de difficulté s’adapte à l’apprentissage du joueur

LES INCONVÉNIENTS

Comme cela arrive souvent dans rogue-lite, le caractère aléatoire joue un rôle très important dans les jeux

Parfois, il y a trop d’éléments à contrôler à l’écran

