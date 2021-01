Le développement complet a commencé en 2016 et les employés de CD Projekt pensaient qu’il serait prêt en 2022.

Le lancement compliqué de Cyberpunk 2077, en raison de son les problèmes de performance (en particulier sur PS4 et Xbox One) et les différents Bugs, apportant toujours la queue. Cette semaine, le co-fondateur de CD Projekt Marcin Iwinski s’est excusé pour l’état dans lequel le jeu était sorti et a reconnu que le titre n’avait pas la norme de qualité ils voulaient obtenir leur nouveau jeu vidéo.

Les travailleurs ont décrit CD Projekt comme une entreprise axée sur le marketingMais, comme nous l’avons dit, tout ce gâchis continue de parler. Le journaliste Jason Schreier a publié un rapport détaillé sur Bloomberg, dans lequel il a interviewé différents travailleurs de Cyberpunk 2077, qui ont donné un nouvelle vision pourquoi le jeu est sorti dans cet état. Schreier a parlé avec 20 personnes impliquées en développement, certains conservant l’anonymat.

Schreier a affirmé que les travailleurs ont décrit CD Projekt comme “une entreprise qui axé sur le marketing au détriment du développement », et qui a mis« un calendrier irréaliste cela a mis la pression sur certains d’entre eux pour qu’ils fassent de longues heures supplémentaires bien avant la dernière poussée. »Ce dernier fait clairement référence au scandale de crise entourant le match.

Le moteur de Cyberpunk 2077 a été développé en même temps que le jeu

L’un des aspects les plus intéressants du rapport est que, selon un travailleur, CD Projekt a tenté de développer le moteur du jeu vidéo à la fois que le titre, quelque chose qui a grandement entravé la création du jeu. “Un membre de l’équipe a comparé le processus à la tentative de conduire un train pendant les pistes sont placées devant vous en même temps », a déclaré Schreier.

Le développement complet de Cyberpunk 2077 a commencé en 2016, bien qu’il ait été annoncé beaucoup plus tôt.L’irréalisme de l’étude polonaise par rapport au développement semble vient de loin. Un employé a demandé un jour comment CD Projekt avait l’intention de concilier le développement de The Witcher 3 avec Cyberpunk 2077, et la réponse était simplement: “Nous allons le résoudre pendant le processus. »Selon les employés, le développement complet pour Cyberpunk 2077 commencé en 2016, même si l’annonce du jeu a été faite beaucoup plus tôt.

Les travailleurs ont également assuré que CD Projekt destiné à impressionner le monde. Schreier a expliqué que la démo présentée à l’E3 2018 qui a étonné tout le monde était “presque complètement faux”: “CD Projekt n’avait pas encore finalisé ou codé les systèmes de jeu sous-jacents, c’est pourquoi tant de fonctionnalités […] ils manquaient dans le produit final. Les développeurs ont déclaré qu’ils pensaient que la démo était un mois perdus“.

Quant au crunch, Adrian Jakubiak, un ancien programmeur audio du studio, a expliqué qu’il travaillait des jours 13 heures, et que parfois ce pourrait être cinq d’affilée comme ça. Il a également déclaré qu’il avait quitté CD Projekt après son mariage, car il avait des amis qui ils ont perdu leur famille pour ce genre de chose.

Les travailleurs pensaient que Cyberpunk 2077 serait prêt en 2022

Le jeu C’était retardé à plusieurs reprises et en effet lorsque le studio polonais a annoncé sa sortie en avril 2020, de nombreux travailleurs se demandaient Comment serais-ce t’il possible quelque chose comme ça. Une personne interrogée a rappelé qu’elle pensait que c’était une blague. Les ouvriers ont considéré le jeu serait prêt en 2022, selon le développement qu’ils faisaient.

Pour atteindre la date, l’équipe devait supprimer certaines fonctionnalités et affiner Night City, mais ce n’était qu’une petite aide. Ils ont également expliqué que CD Projekt n’était pas habitué à gérer 500 développeurs en interne et que les départements se sentaient “isolé et désorganisé“.

CD Projekt voulait sortir le jeu avant PS5, Xbox Series X et Xbox Series S pour sortir la version next-gen (qui arrivera au second semestre 2021, d’ailleurs), mais déjà quelques ouvriers ils ont prévenu la direction que le jeu avait beaucoup de problèmes techniques pour bien fonctionner sur PS4 et Xbox One, ce à quoi Ils ont ignoré et le développement a continué.

Lorsque le jeu a été annoncé en octobre que le jeu était Gold, des bugs majeurs étaient encore découverts.Alors que la date de sortie du 19 novembre approchait (la finale était le 10 décembre), «tout le monde dans le studio savait que le jeu était lancé. mauvais état et avait besoin de plus de temps. […] Lorsque la direction a annoncé en octobre que le jeu était Gold […] ils étaient encore découvrir des erreurs majeures“, a assuré Schreier.

Malgré la Retour que CD Projekt a accepté en raison du mauvais état du jeu (il rembourse déjà l’argent), le titre s’est vendu à plus de 13 millions d’exemplaires dans le monde. Dans Espagne, les données de vente spécifiques étaient de 67 000 unités au lancement. Si vous souhaitez visiter Night City en compagnie, Vous devrez attendre, car CD Projekt veut réparer le jeu avant de lancer le multijoueur.

