L’un des avantages du fait que les jeux indépendants ont pris de l’ampleur ces dernières années est que les fans sont prêts à soutenir ces petits studios en charge de leurs jeux préférés à maintes reprises. Cela se traduit souvent par des studios faisant équipe avec différentes entreprises pour produire des t-shirts, des animaux en peluche, des poupées et des éditions physiques de leurs jeux. Avec Crypt of the NecroDancer, il suffisait de traverser l’édition physique du jeu de cette liste, alors Brace Yourself Games s’est mis au travail et a annoncé que le 12 février une édition normale du jeu avec son expansion en format physique, comme une édition collector. Et en utilisant les temps dans le conditionnel, vous aurez réalisé que le plan original a dû changer.

Les éditions physiques de Crypt of the NecroDancer vont au 9 avril

Bonjour à tous! Nous avons une brève annonce. En raison de circonstances imprévues, nous avons dû reporter la sortie physique mondiale de Crypt of the NecroDancer au 9 avril. Nous sommes désolés pour toute commodité que cela pourrait causer! Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. pic.twitter.com/Inq2LROUNH – Crypt of the NecroDancer (@NecroDancerGame) 14 janvier 2021

Avec un simple tweet, il a été annoncé que les éditions physiques de Crypt of the NecroDancer souffraient d’un retard jusqu’au 9 avril. L’étude n’a pas voulu entrer trop dans les détails, mais dans un monde où il y a une pandémie mondiale, il n’est pas difficile d’imaginer que les problèmes dans les chaînes de production puissent y être pour beaucoup. Pour tous ceux qui s’interrogent, voici le contenu de l’édition collector:

Le jeu original et son extension “AMPLIFIÉ” sur la cartouche accompagnée d’un manuel en couleur Boîte métallique illustrée (de la marque Steelbook) Un mouchoir 100% coton exclusif avec un tampon personnalisé pour “Cadence” (le personnage principal du jeu) A broche en émail de “Bucky”, une mascotte de l’artiste original NecroDancer Jesse Turner Un CD avec l’original NecroDancer OST plus le mini-CD avec AMPLIFIED OST Le tout rassemblé dans une boîte collector spéciale.

Et si vous n’êtes pas une édition collector et que vous préférez l’édition physique normale de Crypt of the NecroDancer, sachez qu’elle comprend également le mode d’emploi et le mini-CD avec la bande son amplifiée.

