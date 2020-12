Le jeu comprend également un nouveau contenu pour jouer les batailles brutales entre ses champions.

Il est de plus en plus courant de voir d’énormes mises à jour dans certains jeux, qui changent à la fois le design et même leur nom. C’est ce que Gaijin Entertainment et Darkflow Software ont fait avec Cuisine Royale, qui s’appelle désormais CRSED: FOAD Et comme le prétendent les responsables, ce sera un “ nouveau ” jeu grâce à la grande quantité de contenu et aux nouvelles fonctionnalités qu’il comprend.

Face à tant de changements et ils ont ajouté qu’ils ont choisi de renommer le jeu en CRSED: FOAD, acronyme de Cuisine Royale Deuxième édition: Réalisation de tous les désirs, la seconde partie étant le nom du tournoi dans lequel s’affrontent les personnages du jeu.

C’est un jeu d’action multijoueur avec des mécanismes de bataille royale et assez sanglantL’annonce s’accompagne également de la disponibilité du titre en PlayStation 5 et Xbox Series X | S, dont les versions sont déjà prêtes et seront publiées dans les prochains jours, fonctionnant à la fois à 4K et 60 images par seconde, sauf pour la Xbox Series S, où elle passe à 1440p tout en maintenant le taux de rafraîchissement à 60 FPS. CRSED: FOAD est également disponible sur Epic Games Store et est devenu le premier jeu de Gaijin Entertainment sur cette plateforme.

“Nous pensons que le nouveau titre exprime mieux l’idée de batailles brutales de Last Man Standing où se battent des champions aux pouvoirs mystiques”, a-t-il déclaré. Alexandre Polyakov, concepteur en chef du jeu que nous connaissions jusqu’à présent sous le nom de Cuisine Royale.

Le méta-jeu du titre a changé avec plusieurs aspects, y compris un nouveau système de rotation des personnages gratuit avec lequel les joueurs peuvent tester la plupart des champions pour décider entre eux. Ils ont également été ajoutés deux nouveaux types de pouvoirs mystiques au jeu, qui sont des capacités de recharge équipables et des sacs hexagonaux à fabriquer. Et le nouveau système de combat permet aux joueurs de gagner des objets cosmétiques, des recettes de sacs, des parchemins mystiques et d’autres récompenses.

Si vous êtes curieux de savoir ce que le jeu proposait initialement, nous vous recommandons notre analyse de Cuisine Royale.

