Le développeur indépendant Weather Factory s’est associé à l’éditeur Playdigious pour réaliser ses premiers travaux dans l’eShop de la console Joy-Con; il s’agit de Simulateur de cultiste, un titre qui, comme son nom l’indique, simule les expériences de l’occultisme, à travers un jeu de lettres et prise de décision cela nous mènera à des situations aussi surréalistes que la recherche de trésors interdits, l’invocation de dieux extraterrestres ou le rassemblement de votre propre groupe de disciples prêts à faire tout ce qu’il faut pour vous. Ce simulateur unique sera disponible sur Nintendo Switch à partir de 2 février 2021Il reste donc encore un peu à attendre, mais au moins, nous avons une bande-annonce courte et quelque peu cryptique à consulter ci-dessous:

Cultist Simulator est un jeu d’apocalypse et de désir d’Alexis Kennedy, créateur de Fallen London et Sunless Sea. Incarnez un chercheur de mystères impies, dans un décor inspiré des années 1920 de dieux cachés et d’histoires secrètes. Vous recherchez peut-être la connaissance, le pouvoir, la beauté ou la vengeance. Peut-être que vous voulez juste les couleurs sous la peau du monde.

Dans ce jeu de cartes narratif roguelike, ce que vous trouvez peut vous transformer pour toujours. Chaque choix que vous faites, d’un moment à l’autre, non seulement fait avancer le récit, mais le façonne également.

Devenez un étudiant des arts invisibles. Cherchez dans vos rêves des rituels qui altèrent la raison. Créez des outils et invoquez des esprits. Endoctrinez les innocents. Prenez votre place en tant que héraut d’une nouvelle ère.

Dans ce jeu de 20 à 40 heures, vous allez:

Associez des cartes pour raconter votre propre histoire dans un monde lovecraftien riche d’ambition, d’appétit et d’abomination. Corrompez vos amis. Consommez vos ennemis. Il n’y a jamais qu’une seule histoire.

Il a fondé un culte, dédié au Graal Rouge, ou à la Sorcière et la Sœur, ou à la Forge des Jours. Recrutez des croyants et promouvez-les parmi les disciples pour servir de voleurs, enquêteurs, arnaqueurs. Utilisez vos disciples pour vous nourrir ou pour nourrir vos disciples.

Découvrez les mystères des arcanes, non reconnus. Traduisez les grimoires et compilez leur tradition. Localisez et récupérez Star Shattered Fane. Entrez dans le royaume des heures et gagnez une place dans son service. Peut-être que si vous êtes très rusé, vous pourrez même apercevoir le Mansus.

Déjouez vos rivaux, enquêteurs et autorités de plus en plus méfiants. Ses propres appétits modifiés peuvent le contraindre à agir abominable, mais sa cause ne doit pas être arrêtée.

Transcendez la mort avec un système basé sur l’histoire. Peut-être que vos héritiers termineront le rite de l’âme du creuset. Peut-être trouveront-ils la paix dans une carrière agréable. Peut-être qu’ils apporteront le lever du soleil.