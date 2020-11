Ça fait un moment qu’on ne peut pas jouer Cuphead sur Nintendo Switch, un titre qui mêle animation traditionnelle et difficulté à parts égales pour créer une recette qui a convaincu des milliers de joueurs à travers la planète. Ainsi, plus tard, il a été annoncé que “Delicious Last Course” serait son DLC et qu’il atteindrait également cette console hybride, mais, après un certain temps sans en avoir de nouvelles, ce qui semblait déjà être une réalité a finalement été confirmé, c’est que cette recette est toujours a un peu plus de temps dans le four pour terminer la cuisson.

Cuphead DLC devra encore attendre un peu plus longtemps

À la suite de la pandémie mondiale en cours qui touche tant de personnes, nous avons pris la difficile décision de repousser la publication de The Delicious Last Course. Pour notre merveilleuse communauté Cuphead, nous avons préparé une lettre des fondateurs du Studio MDHR, Chad & Jared Moldenhauer, pour en partager davantage. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y – Studio MDHR (@StudioMDHR) 25 novembre 2020

Ce n’est pas le premier retard que subit ce DLC Cuphead, puisqu’en 2019 il a été annoncé qu’il arriverait l’année suivante, mais connaissant le secteur du jeu vidéo et la situation actuelle, c’est une situation plus que compréhensible. Voici une traduction de la déclaration que Studio MDHR a publiée sur son compte officiel du réseau social Twitter:

Si “The Delicious Last Course” est la continuation de la grande aventure de Cuphead et Mugman, c’est aussi la conclusion de cette histoire qui a commencé ce jour fatidique à Devil’s House. Chez MDHR Studio, nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire de ce dernier chapitre rien d’autre que notre meilleur travail. Tout au long du développement, nous nous sommes confrontés à nous-mêmes et avons utilisé tout ce que nous avions appris pour créer le jeu afin que l’animation de “The Delicious Last Course” ait une excellente animation, un excellent design et de la bonne musique. Voir également Atteindre ce niveau a été un défi extrême pour nous dans la situation de pandémie mondiale qui a affecté nombre de nos collègues développeurs. Plutôt que de faire des compromis sur ce que nous voulions faire en réponse à COVID, nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie du DLC jusqu’à ce que nous sentions qu’il ravira la communauté comme elle le devrait. Nous savons que beaucoup d’entre vous attendaient de retourner dans les îles et notre objectif est de rendre ce voyage de retour l’année prochaine vraiment magique.

