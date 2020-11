De nombreux joueurs ont apprécié les aventures uniques de Cuphead, une proposition qui reste avec l’animation classique et qui nous rappelle bien les dessins animés de Disney dans l’ancien temps. Son aventure a été un défi pour de nombreux joueurs qui ils ont attendu avec impatience l’arrivée de leur DLC, bien que malheureusement cela attendra un peu plus longtemps.

Même si le studio souhaitait pouvoir publier cette année Cuphead: The Delicious Last Course, En raison de la situation avec Covid-19, nous devrons attendre un peu plus longtemps. Cette nouvelle a été publiée avec un message officiel de l’entreprise sur ses réseaux sociaux où, malheureusement, ils sont obligés de demander de la patience aux joueurs et, surtout, d’affirmer qu’ils continuent à travailler dur sur leur travail.

Bien sûr, ce qu’ils garantissent, c’est qu’ils veulent continuer à chercher le meilleur résultat pour leur travail. Non seulement en termes de style, mais aussi les ennemis qui croiseront notre chemin et les plateformes que nous vous permettra d’avancer sur la carte. De cette manière, nous avons devant nous un nouveau défi à relever et qui, bien entendu, représente une expérience révolutionnaire.

Cuphead peut actuellement être apprécié sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. C’est une expérience formidable qui représente une révolution pour les joueurs et garantit aux utilisateurs un gameplay unique devant eux. Classique, avec des touches modernes et simplement inoubliable.