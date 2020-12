Curiosités de John Romero, l'un des auteurs de Doom and Quake, et père du controversé Daikatana

Avec Id Software, le créateur américain a donné vie à certains des jeux les plus emblématiques du divertissement électronique.

L’industrie du jeu vidéo est composée de personnalités qui ont été très influentes grâce à leur héritage: Hidetaka Miyazaki, Rob Pardo, Patrice Désilets en font partie. Des créatifs qui laissent leur empreinte grâce à l’importance des titres sur lesquels ils ont travaillé. Et notre pari aujourd’hui mérite tous les compliments: John Romero, l’un des pères du genre FPS.

Au milieu de 2020 et avec un grand nombre de titres d’action à la première personne à portée de main, il est difficile de concevoir le genre sans l’héritage construit par l’Américain avec John Carmack aux commandes d’id Software. L’ombre de Doom and Quake est très longue, nous rendons donc aujourd’hui hommage à l’un de ses créateurs: nous en passons en revue plusieurs curiosités de John Romero, dont le dernier ouvrage est l’intéressant Empire of Sin avec l’auteur de la saga Wizardry.

Son premier travail John Romero a 52 ans et son premier projet a été conçu alors qu’il n’avait que 17 ans, ce qui montre clairement que son talent était naturel. Il porte le nom de Scout Search et a été publié par inCider Magazine pour la plate-forme Apple II. Souvenez-vous des loisirs que l’on peut trouver dans les boîtes de céréales!

L’origine du binôme parfait Romero travaillait chez Gamer’s Edge lorsqu’il a décidé de faire appel aux services de John Carmack, jusqu’alors programmeur indépendant. Il s’est également souvenu d’un vieil ami: Tom Hall (commandant Keen), et à peine deux ans plus tard, ils ont décidé de faire la guerre à leur propre création d’id Software, une légende vivante du jeu vidéo.

Le pionnier du «tout contre tous» Le mot bien connu Deathmatch fait référence au mode de jeu qui consiste à tuer tous les autres joueurs pour remporter la victoire. Une infinité de titres parie sur cette modalité, et sa définition a toujours été attribuée à John Romero. Un autre exemple de l’influence de son héritage sur le genre.

Le Xénomorphe qui pourrait être Romero et Carmack sont fans du film James Cameron. À tel point que le projet original Doom visait un jeu vidéo basé sur Aliens: The Return, bien qu’ils aient finalement décidé de reculer pour avoir la liberté de création à tout moment. Nous n’avions pas de Xénomorphes, mais les démons sont venus.

Le patron comme boss Oui, c’est John Romero en tant que boss optionnel. Nous pouvons le trouver dans le niveau Icon of Sin, bien que pour y accéder il soit nécessaire de saisir un code dans le menu de triche (IDCLIP) pour pouvoir parcourir le corps du boss final authentique. Le clin d’œil est né d’une blague interne du studio, signe des bonnes vibrations avec lesquelles ils ont travaillé.

Un retour décevant En 1996, juste après avoir annoncé leur départ d’id Software, Romero et Tom Hall ont fondé Ion Storm LP, la société qui a lancé le controversé Daikatana, un titre d’action très ambitieux marqué par le développement le plus problématique. Le résultat? Un jeu qui a attiré des critiques qui n’ont même pas été approuvées.

Cet homme mort est bien vivant! Le créateur a joué dans une histoire des plus bizarres peu de temps après le lancement de Daikatana. Et, parmi d’autres controverses, certaines rumeurs suggéraient qu’il avait été tué d’une balle dans la tête. Une photo du cadavre a même été postée! C’est Romero lui-même qui a dû sortir pour nier la rumeur.

Le talent prévaut toujours Il n’est pas étrange de voir comment les utilisateurs utilisent les outils de mod pour modifier et créer de nouveaux niveaux dans Doom. Et John Romero lui-même en fait partie: plus de vingt ans plus tard (2016), il a décidé de proposer aux joueurs une version alternative de la carte E1M8: Phobos Anomaly. En créerez-vous plus dans le futur?

