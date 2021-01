Curiosités d'Hironobu Sakaguchi, créateur de Final Fantasy et d'autres grands JRPG classiques

Le maître japonais est l’une des figures les plus influentes de l’industrie du jeu vidéo.

Pouvez-vous parler de JRPG sans mentionner Hironobu Sakaguchi? Absolument pas. À 58 ans, le génie japonais a été, est et sera toujours l’une des créations les plus influentes que l’industrie du jeu vidéo nous a quittés. Car rares sont ceux qui peuvent se vanter d’avoir créé une franchise légendaire comme la saga Final Fantasy.

Et parce que le plus difficile n’est pas d’atteindre le sommet, mais rester au sommet pendant de longues décennies. Comme il n’est jamais trop tard pour rendre hommage à une telle figure – comme nous l’avons fait avec Shigeru Miyamoto-, c’est aujourd’hui le bon moment pour revoir quelques-unes des curiosités les plus intéressantes sur Hironobu Sakaguchi, l’homme qui nous a fait rêver tant de fois.

Une origine loin du fantasme Il est difficile de croire que le premier projet sur lequel Sakaguchi a pesé était un jeu de course d’arcade. En fait, la musique était dirigée par une autre figure étroitement liée à celle du créateur japonais: Nobuo Uematsu, le compositeur qui nous a si souvent ravi à travers nos oreilles. Bien sûr, il semble qu’il avait bon goût avec les voitures, puisque le joueur pouvait conduire une Ferrari 328 à partir de 85.

Le rêve frustré Sakaguchi s’est toujours entouré des meilleurs compositeurs du Japon. Et est-ce que la bande originale d’un projet a toujours été un élément très important pour lui. En fait, avant d’être créateur de jeux vidéo, il voulait se consacrer à la musique. Si nous vérifions comment vous avez fait, nous ne devrions pas nous sentir mal d’être heureux de voir le chemin que vous avez décidé de prendre.

Votre concurrent: un miroir à regarder Dragon Quest et Final Fantasy sont les deux plus grands représentants du genre au Japon. Les deux sont des sagas légendaires, mais Yuji Horii a fait ses débuts plus tôt. Et pas seulement cela; Cela a également inspiré Sakaguchi pour être clair sur ce qu’il voulait que Final Fantasy soit. Il a lui-même reconnu que «de nombreuses parties du jeu» ont été influencées par le titre de 1987.

Le duo dynamique Partout où vous le voyez, Sakaguchi a travaillé côte à côte avec une autre légende comme Shigeru Miyamoto. Cela ne devrait pas nous surprendre; Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars est le résultat d’une collaboration entre Nintendo et Square. Un jeu vidéo très apprécié des propriétaires de Super Nintendo, et le précurseur de ce que nous verrons plus tard dans Paper Mario.

Participant à de grandes œuvres S’il est vrai qu’il ne s’agit pas de titres dirigés par lui, il n’y a pas quelques jeux vidéo de renom auxquels le créateur a participé d’une manière ou d’une autre: Chrono Trigger, Parasite Eve -et sa suite-, Xenogears … Cela ne devrait pas nous surprendre le fait qu’il avait apprécié son talent même dans des œuvres où son nom ne figurait pas sur la couverture.

Quand les gentils se réunissent Après avoir fondé Mistwalker, Sakaguchi a travaillé avec plusieurs créatifs renommés tels que Nobuo Uematsu et Akira Toriyama pour sortir plusieurs JRPG classiques. Parmi eux, Blue Dragon et Lost Odyssey se démarquent, le titre qui, selon de nombreux utilisateurs, nous a montré le chemin que Final Fantasy aurait dû suivre. Les deux sont venus exclusivement pour Xbox 360.

Un retour sous forme de bijou Le prochain grand match de Sakaguchi après Lost Odyssey était The Last Story. C’est un JRPG qui va au-delà du traditionnel; Oubliez la carte du monde et tourne autour d’une grande ville où nous avons passé beaucoup de temps à rencontrer d’innombrables personnages. L’un des grands titres Wii, qui nous raconte l’une des meilleures histoires d’amour que nous ayons vues dans l’industrie.

Cry On, la pièce que nous ne verrons jamais À l’apogée de Mistwalker, Hironobu Sakaguchi a annoncé Cry On. Cela a eu lieu en 2008, même s’il a fallu plusieurs années (2014) pour que nous puissions voir un petit teaser. Le titre était prévu pour Xbox 360 et la bande originale était à nouveau dirigée par Nobuo Uematsu, bien que nous n’ayons plus jamais entendu parler de lui et il semble que nous voudrions le voir.

Le surf n’était pas une blague Cette image du génie émergeant du rivage dans le plus pur style Halle Berry dans Die Another Day est devenue une icône. Dans ce document, non seulement le penchant japonais pour ce sport est évident; aussi son inspiration pour lancer un jeu vidéo de surf pour les appareils Apple. Il s’appelle Party Wave, et son 56 sur Metacritic indique que les choses ne se sont pas bien passées.

Un prix plus que mérité Sakaguchi a reçu différentes distinctions tout au long de sa carrière, mais la plus pertinente de toutes est, sans aucun doute, le Hall of Fame de l’Académie des arts et des sciences interactifs. Il a remporté le prix en 2000, quelques mois à peine avant le lancement de Final Fantasy IX. A cette époque, il y avait déjà neuf tranches de la saga qu’il avait conçue.

