Nous continuons à parler de la gamescom 2020L’événement européen est une excellente occasion pour les développeurs indépendants du monde entier de présenter leurs prochains projets. Petit à petit, nous continuons à découvrir de nouveaux titres qui arriveront dans le futur à Commutateur Nintendo (comme nous l’avons fait tout au long de la journée), et cette nouvelle entrée n’en sera pas moins. Ci-dessous, nous vous montrons les sections de jeu de certains jeux qui atterriront sur l’hybride Nintendo.

Curious Expedition 2 – Gameplay de la Gamescom 2020

Si vous voulez faire ressortir votre explorateur intérieur, Curious Expedition 2 est votre titre. Explorer des terres inconnues et partir à l’aventure n’a jamais été aussi amusant. Dans cette courte vidéo, le développeur nous montre quelques sections de gameplay et même des explorateurs célèbres qui apparaîtront tout au long du jeu. Le titre arrivera sur Nintendo Switch en 2021.

Vigil: la nuit la plus longue – gameplay

Récemment annoncé pour Nintendo Switch, Vigil: The Longest Night (disponible plus tard cette année) nous offre une plate-forme 2D effrayante où nous devons affronter des créatures terrifiantes et découvrir les secrets de toute l’horreur.

Grindstone – Gameplay de la Gamescom 2020

Grindstone, qui est apparu dans la dernière présentation d’Indie World, nous met dans la peau d’un explorateur furieux qui doit éliminer toutes les créatures qui croisent son chemin tout en essayant d’obtenir les précieuses ressources. L’objectif est simple: enchaîner des combos attaquant les mêmes créatures pour créer la chaîne la plus large possible. Mais pour ce faire, nous devons recourir à toutes sortes d’astuces et d’améliorations qui seront mises à notre disposition. Grindstone arrive sur Nintendo Switch à l’automne.

Voir également

Ne manquez pas les prochaines séries de bandes-annonces et de gameplays que nous publions à partir de la gamescom 2020 pour être informé de tous les jeux vidéo qui arriveront bientôt sur Nintendo Switch.

Source: IGN

en relation