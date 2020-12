Ce n’est pas la première fois Malédiction des rats de mer s’attaque à la salle de rédaction NextN pour conquérir nos cœurs de pirates. Et c’est que ce projet intéressant, du studio barcelonais Petoons Studio, a commencé sa campagne Kickstarter suscitant de grandes attentes. Cela fait quelques mois depuis, et il est temps d’en montrer un peu plus, non?

Et c’est que l’éditeur indépendant Pqube s’est chargé de publier, via sa chaîne officielle sur YouTube, une nouvelle vidéo de Curse of the Sea Rats. Annonçant, incidemment, qu’ils seront en charge de la distribution du titre en question. le bande-annonce de présentation, d’une durée d’un peu plus d’une minute et demie, vous nous montrez quelques scènes inédites de cette aventure de plate-forme dont le style a déjà été surnommé par nous tous “Ratoidvania”. Sans plus tarder, nous vous laissons la vidéo en question afin que vous puissiez la voir de première main.

Dessin à la main, scénarios 3D, plateformes, action en abondance et quatre coéquipiers transformés en rats par une sorcière pirate. Quelqu’un donne-t-il plus? Pour l’instant, et en attendant d’entendre vos précieuses impressions à cet égard, Curse of the Sea Rats débarquera à Commutateur Nintendo parfois dans 2021.

