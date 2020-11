Nous sommes au temps de des offres. Et s’il est vrai que beaucoup d’entre nous préféreraient valoriser nos traditions avant d’adopter des coutumes étrangères, il n’en est pas moins vrai d’affirmer que, si l’on sait chercher (avec jugement et critères), de vraies affaires peuvent apparaître. Commutateur Nintendo (et son eShop) n’allaient pas être l’exception, non?

Profitez de jeux numériques sur Nintendo #eShop et économisez jusqu’à 75% grâce à nos offres cyber, qui commencent ce jeudi à 15h00 (heure britannique)! pic.twitter.com/ySFbw8dlvP – Nintendo Espagne (@NintendoES) 25 novembre 2020

Et c’est ça, Nintendo Espagne a partagé, à l’occasion du Black Friday et du Cyber ​​Monday, son propre offres cyber avec plus de 100 titres en promotion avec des remises allant jusqu’à 84%. Ensuite, nous vous laissons avec le liste complète, triés par ordre alphabétique. À notre tour, nous ajoutons le fichier avec ses analyses correspondantes dans NextN afin que vous puissiez peser vos différentes options. Bon shopping!

AOT 2 – 69,99 € – 34,99 € (-50%) CHAÎNE ASTRALE – 59,99 € – 39,99 € (-33%) All-Star Fruit Racing – 19,99 € – 10,99 € ( -45%) Ary et le secret des saisons – 39,99 € – 25,99 € (-35%) Azure Striker GUNVOLT: STRIKER PACK – 34,99 € – 17,49 € (-50%) BioShock: The Collection – 49,99 € – 29,99 € (-40%) Brawlout – 19,99 € – 4,99 € (-75%) Burnout Paradise Remastered – 49,99 € – 29,99 € (-40%) CONTRE ROGUE CORPS – 39,99 € – 9,99 € (-75%) Carnival Games – 39,99 € – 9,99 € (-75%) Proche du soleil – 24,99 € – 13,74 € (- 45%) Collier X Malice – Illimité – 49,99 € – 34,99 € (-30%) DEAD OR SCHOOL – 29,99 € – 14,99 € (-50%) DOOM – 59,99 € – 29, 99 € (-50%) DRAGON BALL XENOVERSE 2 – 59,99 € – 11,99 € (-80%) DRAGON BALL FighterZ – 59,99 € – 9,59 € (-84%) DRAGON QUEST BUILDERS 2 – 59 99 € – 35,99 € (-40%) Dark Souls: Remastered – 39,99 € – 19,99 € (-50%) Darksiders Warmastered Edition – 29,99 € – 11,99 € (-60%) Death Mark – 49,99 € – 19,99 € (-60%) Descendeurs – 24,99 € – 22,49 € (-10%) Diablo III: Eternal Collection – 59,99 € – 29,99 € (- 50%) Donkey Kong Pays: Tropical Freeze – 59,99 € – 39,99 € (-33%) L’héritage de Dracula – 19,99 € – 4,99 € (-75%) Championnat d’Europe de courses de camions FIA – 49,99 € – 24,99 € € (-50%) Farming Simulator Nintendo Switch Edition – 29,99 € – 7,49 € (-75%) Fire Emblem: Three Houses – 59,99 € – 39,99 € (-33%) GOD EATER 3 – 59,99 € – 14,99 € (-75%) Giana Sisters: Twisted Dreams – Édition Owltimate – 29,99 € – 5,99 € (-80%) Grave Danger – 19,99 € – 4,99 € ( -75%) Gun Gun Pixies – 49,99 € – 32,49 € (-35%) Harvest Life – 24,99 € – 4,99 € (-80%) Le loup solitaire de Joe Dever – 9,99 € – 2 , 49 € (-75%) KILL la KILL – IF – 19,99 € – 14,99 € (-25%) Kotodama: Les 7 mystères de Fujisawa – 24,99 € – 9,99 € (-60%) LA Noire – 49,99 € – 24,99 € (-50%) LEGO City Undercover – 59,99 € – 17,99 € (-70%) LEGO Les Indestructibles – 59,99 € – 17,99 € (- 70%) LEGO MARVEL Super Heroes 2 – 59,99 € – 17,99 € (-70%) LEGO Worlds – 29,99 € – 14,99 € (-50%) Le film LEGO NINJAGO Le jeu vidéo – 59,99 – 17,99 € (-70%) Anniversaire Legend of Kay – 29,99 € – 11,99 € (-60%) MX vs ATV All Out – 39,9 9 € – 31,99 € (-20%) Mahjong Deluxe 3 – 19,99 € – 4,99 € (-75%) Moai VI: Visites inattendues – 16,99 € – 4,24 € (-75%) Monster Hunter Generations Ultimate – 49,99 € – 15,99 € (-68%) Mortal Kombat 11 – 49,99 € – 19,99 € (-60%) Mutant Year Zero: Road to Eden – Édition Deluxe – 44, 99 € – 17,99 € (-60%) NAMCO MUSEUM ARCADE PAC – 39,99 € – 19,99 € (-50%) NBA 2K Playgrounds 2 – 29,99 € – 7,49 € (-75%) NBA 2K21 – 59,99 € – 34,79 € (-42%) Need for Speed ​​™ Hot Pursuit Remastered – 39,99 € – 29,99 € (-25%) Northgard – 34,99 € – 13,99 € (-60%) ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 – Édition Deluxe – 59,99 € – 14,99 € (-75%) Oddworld: Munch’s Oddysee – 29,99 € – 9,99 € (-67%) Our World Est terminé – 49,99 € – 19,99 € (-60%) PGA TOUR 2K21 – 59,99 € – 40,19 € (-33%) PixARK – 49,99 € – 18,49 € (-63% ) Project Highrise: Architect’s Edition – 39,99 € – 17,99 € (-55%) Rad Rodgers Radical Edition – 29,99 € – 5,99 € (-80%) Railway Empire – Nintendo Switch Edition – 39,99 – 27,99 € (-30%) Remothered: Porcelaine cassée – 34,99 € – 22,74 € (-35%) Lettre racine: Dernière réponse – 29,99 € – 19,49 € (-35%) SEGA Mega Drive Classics – 29,99 € – 14,99 € (-50%) SNACK WORLD: DE DUNGEON À DUNGEON – GOLD EDITION – 49,99 € – 24,99 € (-50%) STEINS; GATE ELITE – 59,99 € – 29,99 € (-50%) SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition – 59,99 € – 14,99 € (- 75%) Scribblenauts Mega Pack – 29,99 € – 12,89 € (-57%) Saison Match HD – 9,99 € – 2,49 € (-75%) Shantae: Half – Genie Hero Ultimate Edition – 24, 29 € – 14,57 € (-40%) Sid Meier’s Civilization VI – 49,99 € – 24,99 € (-50%) Silence – 39,99 € – 3,99 € (-90%) Snooker 19 – 34,99 € – 13,99 € (-60%) Sphinx et la momie maudite – 29,99 € – 11,99 € (-60%) SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – 29,99 € – 23 , 99 € (-20%) Spyro ™ Reignited Trilogy – 39,99 € – 20,00 € (-50%) Super Bomberman R – 29,99 € – 7,49 € (-75%) Tales of Vesperia: Definitive Édition – 49,99 € – 12,49 € (-75%) Tales of the Tiny Planet – 14,99 € – 3,74 € (-75%) Terraria – 29,99 € – 14,99 € (-50 %) The Adventure Pals – 11,99 € – 3,59 € (-70%) Le livre de Ta non écrit Les 2 – 29,99 € – 11,99 € (-60%) The Elder Scrolls V: Skyrim – 59,99 € – 29,99 € (-50%) The Forgotten Land – 14,99 € – 2,99 € (-80%) The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 59,99 € – 39,99 € (-33%) The Outer Worlds – 59,99 € – 29,99 € (-50%) La persistance – 29 , 99 € – 20,99 € (-30%) The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète – 59,99 € – 41,99 € (-30%) This War of Mine: Complete Edition – 39,99 € – 9,99 € (-75%) Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore – 59,99 € – 39,99 € (-33%) Travis Strikes Again: No More Heroes – 29,99 € – 14,99 € (-50 %) Unravel Two – 29,99 € – 7,49 € (-75%) Valkyria Chronicles 4 – 39,99 € – 14,79 € (-63%) WWE 2K18 – 44,99 € – 14,84 € ( -67%) Valachie: Règne de Dracula – 14,99 € – 11,99 € (-20%) Wargroove – 16,99 € – 10,19 € (-40%) Warhammer 40,000: Mechanicus – 39,99 € – 27,99 € (-30%) Wolfenstein II: The New Colossus – 59,99 € – 29,99 € (-50%) Xenoblade Chronicles 2 – 59,99 € 39,99 € (-33%) Xenoblade Chronicles: Édition définitive – 59,99 € – 39,99 € (-33%)

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing New Horizons 199,99 €

Turquoise: https://t.co/7urYkB5C87

Rose: https://t.co/Po92Vmtijc

Voir également

Il est à noter que les cyber offres seront disponibles du 26 au 28 novembre du même mois ou jusqu’au 3 décembre, selon le titre auquel on se réfère. À tout cela, qu’en pensez-vous, envisagez-vous d’obtenir un titre?

Source: Nintendo

en relation