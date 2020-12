C’était à la fin du mois de mars 2019 et la nouvelle éclata dans la salle de presse NextN. Yacht Club Games, distributeur américain responsable, ni plus ni moins, que Shovel Knight, a annoncé son prochain titre, Cyber ​​ombre. Un jeu vidéo qui a commencé à se développer en 2014 par la main d’Aarne Hunziker (MekaSkull), et qui promet de nous apporter un mix unique entre plateformes, ninjas, environnements futuristes et 8 bits. Ahh, et de la nostalgie, des tonnes de nostalgie! Maintenant, et après une saison sans nouvelles de lui, nous connaissons son date de sortie exacte.

Et c’est que, à cette occasion, c’est Nintendo lui-même, à travers son profil officiel sur Twitter, celui en charge d’annoncer que Cyber ​​Shadow, titre de Yacht Club Games et Mechanical Head Studios, arrivera à l’hybride du Kyoto prochain 26 janvier 2021. Pour preuve, le tweet en question:

Sortez votre shuriken, car il est temps d’affronter des hordes de monstruosités mécaniques dans #CyberShadow, un jeu de plateforme d’action ninja 8 bits de @MekaSkull, frappant #NintendoSwitch le 26/01! #IndieWorld pic.twitter.com/g5kmAJGfFZ – Nintendo Espagne (@NintendoES) 15 décembre 2020

Qu’avez-vous pensé de la nouvelle? Avez-vous hâte de voir le lancement de Cyber ​​Shadow sur Nintendo Switch? Vous ne le saviez même pas? Pour l’instant, nous attendons vos précieux commentaires et impressions sur cette question. D’autre part, afin de rendre l’attente plus agréable, nous partageons avec vous tous une partie du catalogue ninja Nintendo Switch avec The Messenger et Katana Zero comme protagonistes.

