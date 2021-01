Il est vrai que la fièvre du pixel a poussé d’innombrables studios indépendants à mettre de véritables œuvres d’art sur la table. Et, comment pourrait-il en être autrement, le thème ninja avec un arrière-goût rétro / plateforme marqué ne peut être manqué. Les exemples les plus récents se trouvent dans des œuvres telles que The Messenger ou Katana Zero. Et le résultat de ce mélange pixélisé de plates-formes et de synthétiseurs 8 bits et 16 bits est Cyber ​​ombre. Envie d’une nouvelle bande-annonce?

Nous savions déjà que Cyber ​​Shadow, le nouveau titre du développeur indépendant finlandais Mechanical Head Studios, distribué par Yacht Club Games, viendrait à Commutateur Nintendo le 26 janvier prochain. Cependant, Inti Creates (collaborateur officiel du projet) vient de confirmer cela lancement être simultané (à la fois en Europe, comme en Amérique du Nord et au Japon). Quelque chose que vous pouvez confirmer dans le tweet suivant:

Nous sommes ravis de partager le fait que nous travaillons avec l’éditeur @YachtClubGames et le développeur Mechanical Head Studios pour publier Cyber ​​Shadow dans la région Japon / Asie sur Nintendo Switch, PS4 et PS5! La version Switch sera disponible dans ces régions le 26 janvier 2021! https://t.co/YxSnmuKUrC pic.twitter.com/3M1NggiV5G – Inti Creates (@IntiCreatesEN) 12 janvier 2021

Comme si cela ne suffisait pas, l’annonce est venue de la main d’un nouvelle bande-annonce, d’un peu plus d’une minute et demie, que nous partageons avec vous tous ci-dessous:

Que pensez-vous du matériel présenté à ce jour par Cyber ​​Shadow? Sa proposition vous a-t-elle convaincu? Pour l’instant, il faudra attendre sa sortie pour connaître le verdict final.

