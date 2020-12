Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Yacht Club Games est devenu célèbre grâce au succès de Shovel Knight. Après avoir terminé la saga de son chevalier populaire, la société a décidé de faire un pas dans sa carrière et de diffuser des projets indépendants attractifs. Le studio s’est associé à Mechanical Head pour sortir Cyber ​​Shadow.

Le titre était à l’Indie World Showcase aujourd’hui, un événement où sa date de sortie a finalement été confirmée. Cyber ​​Shadow fera ses débuts sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC au début de l’année prochaine, exactement le 26 janvier. Les joueurs peuvent l’ajouter à leur collection pour 14,99 $ US.

Le titre est apparu lors de l’événement Nintendo car il a été confirmé qu’il prendrait en charge les figurines amiibo. Grâce à cela, les joueurs pourront se battre aux côtés d’un personnage secondaire: Shovel Knight.

Dash, tranche et saute à travers des niveaux magistralement conçus avec des sprites fabriqués à la main, une bande-son palpitante et toute l’action de plateforme ninja que vous pouvez gérer lorsque #CyberShadow de @MekaSkull et @YachtClubGames sort le 26 janvier 2021 sur #NintendoSwitch. #IndieWorld pic.twitter.com/PJH9XVhBRp – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 15 décembre 2020

