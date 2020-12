Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 15/12/2020 08:51

Durant les années 90 et la première décennie du 21e siècle, un spectacle qui a marqué certains d’entre nous était Cybernet. L’émission a été diffusée sur Channel 11 l’après-midi, et c’était la première approche de l’industrie de la musique. jeux video pour beaucoup. Après 10 ans d’absence, Il a été confirmé que ce programme légendaire reviendra très bientôt, avec tout et la voix d’Alexandra Vicencio.

A travers le compte du célèbre hébergeur sur Twitter, le premier aperçu de ce retour a été partagé. Apparemment, il semble que l’esthétique des années 90 soit préservée. Malheureusement, il n’est pas question d’une date de sortie, bien qu’il soit possible qu’en 2021 cette information soit révélée. De la même forme, Vicencio a partagé la petite vidéo avec #Zaz, il semble donc que Cybernet sera disponible sur cette chaîne.

L’attente est terminée… # Cybernet # AlexandraVicencio # Zaz pic.twitter.com/vabojV2gUj – Alexandra Vicencio (@LaVicencio) 15 décembre 2020

Cybernet était une émission en langue britannique qui a commencé à être diffusée au Royaume-Uni entre 1995 et 2010. Pendant ce temps, l’émission a atteint des pays d’Amérique latine, tels que le Mexique, le Venezuela et l’Argentine, où Alexandra Vicencio était chargée de nous donner les plus grandes nouvelles. dans le monde des jeux vidéo depuis près de 15 ans. L’émission s’est caractérisée par ses critiques, avant-premières, astuces et Game of the Week pour trois générations de consoles. Il sera intéressant de voir comment ce concept s’adapte à la nouvelle ère avec la PS5 et la Xbox Series X | S.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme et sa voix, vous pouvez consulter notre Atomix Show avec Alexandra Vicencio ici.

Via: Alexandra Vicencio

