Cyberpunk 2077 est venu entre nos mains la semaine dernière. Il n’a peut-être pas été disponible comme beaucoup le souhaitaient, mais le titre CD Projekt Red a réussi à se positionner comme l’un des jeux les plus vendus sur différents marchés ces derniers jours, et au Japon ne fait pas exception.

Selon Famitsu, qui fournit le nombre de jeux et de consoles vendus depuis le Japon, entre le 7 et le 13 décembre, Cyberpunk 2077 a fait ses débuts avec 104687 exemplaires vendus, le positionnant comme le lancement international le plus réussi de ces derniers jours. Cependant, c’est en dessous de Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, Un titre qui était encore une fois le plus vendu dans ce pays, ceci lors de la vente de 166 774 unités.

Quant au matériel, en raison d’un manque de disques, la PS5 et la Xbox Series X continuent de baisser leurs chiffres de vente. La famille PS5 n’a vendu que 11056 consoles, tandis que la Xbox Series X | S n’a déplacé que 1411 unités. En revanche, le Switch continue de régner sur ce marché avec 229 698 consoles vendues ces derniers jours seulement.

Logiciel:

-[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 166 774 (755 084)

-[PS4] Cyberpunk 2077-104 687 (nouveau)

-[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 71455 (6175256)

-[NSW] Aventure en forme d’anneau – 49803 (1,969,790)

-[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 31 896 (3 344 534)

-[NSW] Pikmin 3 Deluxe – 30 319 (367 461)

-[NSW] Puyo Puyo Tetris 2 – 26 346 (Nouveau)

-[NSW] Minecraft – 25 427 (1619 297)

-[NSW] Super Smash Bros.Ultimate – 22 886 (3 926 512)

-[NSW] Super Mario Party – 22414 (1657894)

Matériel:

-Interrupteur – 182,364 (13,834,191)

-Switch Lite – 47 334 (2 964 706)

-PlayStation 4 – 9 096 (7 692 463)

-PlayStation 5 – 9 025 (180 977)

-PlayStation 5 édition numérique – 2 031 (43 407)

-Xbox Série X – 1186 (24431)

-Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 528 (1 748 492)

-Xbox Série S – 225 (6413)

-PlayStation 4 Pro – 58 (1 575 366)

-Nouveau 3DS LL – 25 (5 888 898)

-Xbox One X – 20 (21052)

-Xbox One S – 18 (93 717)

Via: Gematsu