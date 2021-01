Un travail en développement qui permettra aux utilisateurs de voir leur personnage se promener dans Night City.

Peu de joueurs se sont plaints à l’époque où il a été annoncé que CD Projekt RED Je parierais sur le jeu à la première personne pour Cyberpunk 2077, un changement de perspective qui a été expliqué à l’époque par l’étude mais qui laisse encore aujourd’hui certains fans aspirant à une option pour voyager à travers Night City à la troisième personne. Si vous êtes parmi eux, nous avons de bonnes nouvelles, un mod qui permet cette perspective est disponible au téléchargement il y a quelques jours.

Il y a encore du travail en attente dans ce mod, il peut donc y avoir différents bugsLes personnes intéressées peuvent télécharger le contenu depuis le portail Nexus Mods et copier leurs données dans le dossier «Cyberpunk 2077binx64», puis, expliquent-elles avec une vidéo, les joueurs peuvent activer la perspective à la troisième personne en appuyant sur le «B» de leur clavier. Ça oui, ce mod a encore beaucoup de travail à faire, et il peut être fréquent de trouver l’échec étrange qui obscurcit votre expérience. Cependant, il est prévu que dans les semaines à venir, ce mod continuera à être peaufiné et que d’autres contributions arriveront.

Dans quelques jours, ce dimanche prochain, il sera accompli un mois après la sortie de Cyberpunk 2077, un jeu vidéo très attendu par les joueurs du monde entier qui connaît un succès commercial instantané, mais aussi un objet de critique majeur pour son statut sur consoles, qui en a fait l’objet du premier 3DJuegos non recommandé, qui a provoqué son retrait de le PlayStation Store et de nombreuses demandes de remboursement dans les magasins Sony et Microsoft pour Xbox.

Sa version pour PC a également fait l’objet de quelques critiques pour certains de ses défauts, mais en général elle a laissé une expérience plus propice à son plaisir, ce qui, selon les termes du partenaire Alejandor Pascual dans son analyse de Cyberpunk 2077, est un bon résumé de ce qui a Cette génération a été en termes de mondes ouverts, avec leurs vertus et aussi leurs défauts. “Une clôture fantastique avec un message puissant qui nous invite à réfléchir au présent que nous construisons à partir d’un avenir attrayant et redoutable.”

Le week-end dernier, nous avons également abordé la question de la perspective dans un rapport, évoquant son importance dans l’immersion dans les jeux vidéo.

