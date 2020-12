Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malgré la polémique entourant le lancement de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, l’histoire semble être quelque peu différente sur PC, car ceux qui disposent du bon équipement pour exécuter le dernier titre CD Projekt RED dans des conditions optimales ou sur le une qualité supérieure, peu de détails négatifs ont été trouvés. Par conséquent, le jeu connaît un succès sur Steam, où il a déjà ajouté sa cinquième semaine consécutive à la première place.

À travers une publication sur son compte Twitter officiel, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a présenté la liste mise à jour des jeux les plus vendus sur Steam. Selon les informations, Cyberpunk 2077 est resté à la première place pour la cinquième semaine consécutive, car la semaine précédente à ses débuts, il occupait déjà cette position grâce au grand nombre de préventes qu’il avait après avoir confirmé qu’il sortirait le 10 décembre et qu’il n’y aurait pas un autre délai.

Meilleurs vendeurs Steam pour la semaine se terminant le 20 décembre. Classés par revenus ($): 1. Cyberpunk 2077

2. Kit d’index de valve VR

3. CS: GO – Opération Broken Fang (DLC)

4. Phasmophobie

5. Death Stranding

6. Parmi nous

7. Fall Guys

8. Hadès

9. Football Manager 2021

10. Grand Theft Auto V pic.twitter.com/aJZcra9B0t – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 20 décembre 2020

En comparant la liste avec le site le plus vendu que Steam ouvre au Mexique, nous constatons que les résultats sont similaires et Cyberpunk 2077 reste en tête en tant que jeu le plus vendu sur la plate-forme PC la plus importante.

Jusqu’à présent, les distinctions que Cyberpunk 2077 a reçues provenaient d’expériences sur PC, où bien qu’il ne soit pas parfait, il est jouable et montre parfois la proposition de CD Projekt RED dans toute sa splendeur. Malgré le bon accueil que le jeu a eu sur PC, l’équipe de développement s’est également engagée à améliorer l’expérience des utilisateurs de cette plate-forme, qui n’ont pas été libres de découvrir les détails, plus récemment avec la corruption du fichier de sauvegarde. .

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, telles que les détails de la mise à jour publiée pour l’ordinateur.

