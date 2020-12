Il en reste très peu pour lui Cyberpunk 2077 Grande Première, l’un des titres les plus attendus par les joueurs et qui représente une révolution dans la façon dont les jeux vidéo ont été connus à ce jour. Un RPG qui nous invite à prendre le rôle à la première personne et qui nous fera prendre des décisions compliquées qui marqueront le chemin que nous suivrons du début à la fin. Le tout dans une expérience qui on peut profiter à partir du 10 décembre.

Étant un moment si spécial pour ses développeurs, la société ne voulait pas manquer l’occasion d’organiser une grande fête qui a été annoncée sous le nom de Cybernight. Cela aura lieu à 12 heures du soir, commençant ainsi le 10 décembre. Et bien que pour le moment beaucoup des points que nous pouvons trouver dans ce parti n’aient pas été révélés, nous connaissons déjà quelques avancées.

Comme mentionné par l’équipe elle-même, nous pouvons profiter d’une session complète de questions et réponses avec les développeurs, ainsi que d’annonces exclusives et des surprises plus qu’inattendues. Tout cela se passera tout au long de l’événement qui aura lieu pour pouvoir célébrer avec style le jour même du lancement du jeu, il semble donc que le moment idéal soit avec ses développeurs.

Bien entendu, nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre à PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Stadia et GeForce Now. C’est l’une des œuvres les plus attendues de la génération dans laquelle nous devrons nous lancer dans une aventure dans la grande Night City, une ville pleine de dangers, de personnages charismatiques et d’une histoire sans égal.