Hideo Kojima’s Adventure introduit une nouvelle fonctionnalité de piratage dans le cadre de cette mise à jour.

L’anniversaire de Kojima Productions était peut-être hier, mais le studio Death Stranding a attendu ce jeudi pour annoncer la nouvelle de cette aventure. Et non, nous ne parlons pas d’un patch pour PS5 ou de quelque chose de similaire, mais de quelque chose de plus inattendu: un crossover avec Cyberpunk 2077 qui introduit nouveaux objets, missions et mécanismes sur la version PC au moyen d’une mise à jour gratuite.

Maintenant, il est important que cette mise à jour gratuite soit exclusif à la version PC du jeu. Comme annoncé par 505 Games sur Steam, le crossover Cyberpunk 2077 avec Death Stranding sera disponible dans le jeu aujourd’hui, et comprend 6 nouvelles missions avec des personnages et des éléments de l’univers Cyberpunk 2077. Non seulement cela, et comme nous l’avons déjà mentionné, de nouvelles mécaniques sont également introduites dans le jeu. Une fonction de piratage complètement nouveau qui prolonge le gameplay du titre, nous permettant d’étourdir les ennemis, ou de pirater leurs véhicules pour les arrêter à la volée.

Parallèlement à ces fonctionnalités, les joueurs accueilleront divers articles et accessoires de Cyberpunk 2077, que nous énumérons ci-dessous:

Cyberpunk 2077 à trois roues personnalisées avec une capacité de saut accrue.

“Silver Hand” – Bras robotique inspiré de la prothèse emblématique de Johnny Silverhand qui peut être équipée et utilisée dans le jeu.

Nouveaux hologrammes, y compris le symbole SAMURAI et un véhicule d’intervention Atlas Trauma Team pour certaines constructions.

Articles cosmétiques divers, y compris les lunettes de soleil de Johnny Silverhand.

Tout cela disponible aujourd’hui sur PC en tant que mise à jour gratuite du jeu. De même, et pour célébrer l’anniversaire de Kojima Productions, Death Stranding sera disponible avec une réduction de 50% sur Steam et Epic Games Store pendant une durée limitée. On ne sait pas pourquoi la mise à jour est limitée aux ordinateurs, mais dans tous les cas, si vous n’avez pas encore essayé la dernière aventure de Hideo Kojima, nous vous invitons à revoir notre analyse de Death Stranding sur PC. Et, en cadeau, vous avez ici également l’analyse de Cyberpunk 2077 sur PC.

En savoir plus: Death Stranding, Cyberpunk 2077, Kojima Productions, 505 Games, Update, Free et PC.

