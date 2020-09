Rares sont les joueurs qui ne suivent pas de près chacune des actualités centrées sur Cyberpunk 2077. Nous sommes face à l’un des titres les plus ambitieux du moment, avec un vaste monde à voyager et une proposition qui est la plus intéressante pour les joueurs basés à leurs décisions et à leur histoire. Mais ce que les fans attendaient vraiment, c’était nouvelles données de son mode multijoueur, qui est enfin arrivé grâce au dernier rencontre avec les actionnaires.

Lors de la rencontre, c’est le président de l’entreprise, Adam Kicinski, qui a confirmé que les micropaiements seront présents en multijoueur. Bien sûr, comme défini, ce ne sera pas un style de paiement agressif pas encore moins que cela oblige les joueurs à se sentir obligés de payer, mais l’intention de l’étude est que, lors de l’achat de l’une des propositions du jeu, le joueur se sente heureux.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Pour le moment, les éléments susceptibles de faire l’objet de ces demandes n’ont pas été détaillés, ce sera quelque chose de centré exclusivement sur les cosmétiques ou il y aura autre chose. Mais ce que nous savons, c’est que l’étude cherche des moyens par lesquels le joueur ne ressens aucune obligation au moment de l’acquisition de ces produits ou, même, cela vous cause une gêne. À tout moment, l’objectif fixé par l’étude sera de bons sentiments.

Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible À partir du 19 novembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Bien sûr, il a également été confirmé que le titre fera son arrivée sur Xbox Series X et Playstation 5, même si pour l’instant nous devrons attendre un peu plus longtemps pour savoir quand cette grande première aura lieu. En attendant, nous resterons attentifs à l’actualité à venir et, surtout, lorsque nous pourrons revoir ce titre étonnant en action.