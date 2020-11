Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 aura un système de personnalisation complet qui nous permettra de modifier l’apparence physique et la tenue de notre personnage.

CD Projekt RED a décidé de profiter de cette possibilité pour concevoir des vêtements et accessoires de toutes sortes, y compris des vêtements à thème de The Witcher, sa célèbre franchise. Si cette surprise vous excite, sachez que vous pouvez obtenir les vêtements spéciaux gratuitement.

La société a préparé un pack de contenu qu’elle distribuera à tous les fans en attente du titre. Le mieux est qu’il peut être réalisé quelle que soit la plateforme. Cependant, les parties intéressées doivent remplir une condition.

Vous pouvez donc obtenir le contenu de The Witcher gratuitement dans Cyberpunk 2077

Via les réseaux sociaux Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a dévoilé un pack de contenu gratuit pour son nouveau jeu. Comme nous l’avons mentionné, tous les joueurs peuvent l’obtenir gratuitement.

Le lot comprend un t-shirt et une veste The Witcher, ainsi qu’un autre t-shirt spécial. De plus, les joueurs recevront une paire d’accessoires, dont un katana. CD Projekt RED a expliqué que les récompenses seront disponibles pour tous les propriétaires de jeux.

Ainsi, peu importe la plate-forme sur laquelle vous avez le titre ou l’édition que vous achetez, mais il est nécessaire d’obtenir le package gratuit. Il vous suffit de lier votre compte de plateforme de jeu à votre compte GOG, le magasin CD Projekt RED.

D’un autre côté, si vous possédez Cyberpunk 2077 et GWENT: The Witcher Card Game, vous serez récompensé par un dos, une pièce et un titre spécial dans le jeu de cartes. De cette façon, vous pouvez également débloquer des objets spéciaux pour Cyberpunk 2077.

Quiconque obtient # Cyberpunk2077, quelle que soit la plate-forme ou l’édition, pourra réclamer un ensemble de goodies numériques. Si vous connectez votre jeu à @GOGcom, vous pouvez également obtenir des récompenses en jeu! 👇 pic.twitter.com/hudxxSyV0O – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 19 novembre 2020

Comme mentionné dans Night City Wire d’aujourd’hui, en possédant à la fois GWENT et @CyberpunkGame, les joueurs pourront obtenir un dos de carte, une pièce et un titre spéciaux dans GWENT, ainsi qu’une peluche Shupe avec un t-shirt Wolf School dans Cyberpunk 2077. Plus de détails à venir à la sortie! @GOGcom 👀 pic.twitter.com/cF6WqCF11C – GWENT (@PlayGwent) 19 novembre 2020

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Recherchez plus de nouvelles liées à lui dans ce lien.

