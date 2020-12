Le prochain jeu des développeurs de Le sorceleur 3 enfin, après plusieurs retards et années de développement, le 10 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X / S, PC et Google Stadia. Et comme d’habitude dans cette génération, Lorsque nous l’introduisons dans notre console, le titre sera mis à jour avec le soi-disant patch de lancement ou patch Day One. Malheureusement, certains utilisateurs qui possèdent déjà le jeu ont confirmé la taille du téléchargement et vous devrez peut-être supprimer quelque chose pour l’installer.

Utilisateur Twitter DreamcastGuy, qui a déjà une copie du jeu en sa possession, a révélé à travers une photographie que la taille de téléchargement du jeu une fois introduit dans la console est de 43,5 Go, une taille de fichier beaucoup plus grande que la plupart. On ne sait pas exactement ce que fait la mise à jour, mais en raison de sa taille, elle doit être assez importante.

Ce n’est pas le premier patch de lancement à présenter un poids de vidage élevé. Mais Il faut se rappeler qu’en raison de la grande ambition de CD Projekt il a eu tout le temps avec ce titre, font que Cyberpunk 2077 présente de nombreux bugs mineurs et problèmes qui devront être corrigés au cours des prochaines semaines.