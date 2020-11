Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 proposera un système RPG très prometteur. Naturellement, cela affectera la personnalisation des personnages et la manière dont le joueur fera partie de l’expérience grâce à une forte immersion. Comme il s’agit d’un jeu réservé aux adultes, il aura beaucoup de contenu sexuel et si cela vous dérange, sachez que vous pouvez le censurer.

À plusieurs reprises, CD Projekt RED a clairement indiqué que dans Cyberpunk 2077, il y aurait un contenu sexuel explicite élevé. Pour commencer, sachez que vous pouvez personnaliser votre personnage avec le sexe que vous souhaitez et qu’il proposera même des options de personnalisation pour les organes génitaux. En plus de cela, dans l’aventure, il y aura beaucoup de contenu sexuel qui sera même si immersif qu’il vous permettra de faire partie de l’action.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Cyberpunk 2077 viendra avec la censure au Japon pour son contenu sexuel.

Vous pouvez désactiver la nudité dans Cyberpunk 2077

Cependant, si pour une raison quelconque vous ne souhaitez pas profiter de toutes ces options, ne vous inquiétez pas, CD Projekt RED vous a couvert, car vous pouvez censurer les parties inappropriées.

Le responsable de l’assurance qualité de CD Projekt RED, Łukasz Babiel, a confirmé cette option sur Twitter, avec laquelle les joueurs pourront désactiver la nudité. La mauvaise nouvelle est que le développeur n’a pas expliqué comment cette option fonctionnerait, on ne sait donc pas si ce seront des parties floues qui couvriront les zones intimes des personnages ou comment cela fonctionnera avec les scènes de sexe.

Que pensez-vous de cette option et allez-vous l’utiliser? Dites le nous dans les commentaires.

Nous avons récemment appris que Cyberpunk 2077 pouvait offrir jusqu’à près de 200 heures de jeu dans l’un de ses modes, et aujourd’hui le premier gameplay des versions PlayStation du titre est sorti.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 novembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA et vous pouvez utiliser et améliorer les versions de dernière génération sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, nous vous invitons à consulter son dossier.

